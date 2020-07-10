Деньги от продажи "красивых" номеров пополнят бюджеты регионов

Минэкономразвития подготовило пакет поправок, касающихся приобретения "красивых" номеров, в частности, новая редакция документа предусматривает перечисление доходов от продажи регистрационных знаков в региональные бюджеты.

Как сообщил статс-секретарь - заместитель министра экономического развития Алексея Херсонцева, субъекты Российской Федерации смогут использовать полученные средства, например, для поддержки соцпроектов. Необходимо уточнить, что сумма, вырученная за "красивые" номера, будет делиться пополам: половина её пойдёт в государственный бюджет, вторая - в бюджет регионального субъекта.

Также в сообщении Минэкономразвития указывается, что предусмотрена возможность выбора "красивого" номера и любого другого, доступного для регистрации, при обращении в отделение МВД России по предварительной заявке на портале государственных услуг.

Доработанная редакция также позволяет резервировать "красивый" номер для регистрации мотоцикла и отменяет плату в случаях принятия ТС в порядке наследования и при переоформлении автомобиля, ранее зарегистрированного на гражданина, не достигшего 16 лет.

В настоящее время пакет законопроектов и проект постановления правительства, доработанный ведомством, проходит антикоррупционную экспертизу.