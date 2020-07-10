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10.07.2020 08:12
Рубрика: Легковые авто

Два угонщика врезались друг в друга и были задержаны

Текст: Константин Руссов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Некоторые сюжеты из криминальной хроники похожи на сценарий комедии, в которой обязательно есть недотёпы, как магнит притягивающие неприятности. Вот история, произошедшая в Ньюберге, штат Орегон, о двух незнакомых между собой угонщиках, которые случайно врезались друг в друга и были схвачены полицейскими.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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В отделение полиции поступил звонок: сообщили о подозреваемом, который угнал Toyota Land Cruiser. Была выслана группа перехвата, предполагаемый преступник начал удирать. В процессе погони внедорожник влетел в Buick Regal.

Угонщика "Крузака" арестовали и предъявили обвинения в краже автомобиля, неосторожном вождении, попытке скрыться от полиции и ещё по ряду пунктов - попал, что называется. Личность была установлена: 27-летний Рэнди Ли Купер из Портленда. Но вот какая ирония: Buick, который остановил Ли Купера, тоже числился в угоне. За этой кражей стояла 25-летняя Кристин Николь Бэгью, проживающая в Ньюберге. Её тоже арестовали, причём за рулём она была в нетрезвом виде.

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