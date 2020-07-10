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10.07.2020 10:42

Эксперт: США не оставят попыток дестабилизировать ситуацию в Гонконге

США не оставят попыток дестабилизировать ситуацию в Гонконге даже после принятия Китаем Закона о безопасности этого специального административного района КНР. Об этом в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" заявил руководитель Экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.
Фото: REUTERS/Tyrone Siu Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Он напомнил, что открытое вмешательство официального Вашингтона в ситуацию в Гонконге началось еще в конце 2019 года, когда Трамп подписал "Акт о гражданских правах и демократии в Гонконге". Признанные Вашингтоном "виновными" в нарушении гражданских прав и демократии в Гонконге китайские чиновники могут стать невъездными в США, их счета и собственность - арестованы. В нынешнем году 1 июля Трамп объявил о решении приостановить особый таможенный режим из-за "отсутствия достаточной автономности Гонконга".

"Введенные санкции и вполне вероятное их ужесточение в обозримом будущем являются продолжением курса на дестабилизацию Гонконга как составной, неотъемлемой части КНР. В свою очередь, эта политика дестабилизации является продолжением стратегии дестабилизации Китая в целом. Создан еще один участок фронта "холодной войны" вдобавок к Тибету, Синьцзяну, Тайваню. Расширяются враждебные акции на главных участках фронта - торговле и технологиях", - констатирует Тавровский.

По его словам, сердцевиной "холодной войны" Америки против Китая является осознание утраты мирового господства в первую очередь в экономике и финансах. "Наступление на "гонконгском участке фронта" с самого начала прошлогодних беспорядков было нацелено на нарушение стабильности, столь необходимой для финансовых операций Гонконга, который играет роль "стыковочного центра" финансовых систем Китая и Запада. На мой взгляд, в обозримом будущем в "холодной войне" Америки против Китая именно это станет направлением главного удара. Самый удобный повод - это ситуация в Гонконге после принятия Закона о национальной безопасности. США постараются подорвать его статус как международного финансового центра", - резюмирует собеседник информслужбы.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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