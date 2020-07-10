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10.07.2020 17:40
Рубрика: В мире

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Текст: Владимир Шилов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.

"Открыть Айя Софию для богослужений", - говорится в документе, фотографию которого турецкий лидер разместил в Twitter.

Теперь доступ туристов в здание древнего византийского храма будет существенно ограничен, чтобы не мешать верующим: в здании будут ежедневно совершаться намаз.

Напомним, несколькими часами ранее высший административный суд страны отменил декрет основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка от 1934 года о создании в Святой Софии музея.

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