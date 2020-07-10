Собор Святая София в Стамбуле стал мечетью

Юридических препятствий для превращения Святой Софии в Стамбуле в полноценную мечеть не осталось, передает агентство Anadolu. В пятницу высший административный суд в Анкаре отменил декрет основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка от 1934 года о создании на ее основе музея.

Власти страны ранее заявили, что вправе по собственному желанию изменить статус собора, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, Айя София более тысячи лет считалась самым большим христианским храмом в мире. После захвата Константинополя османами в 1453 году собор был переделан в мечеть, а затем в музей.