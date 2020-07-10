Ford может прекратить выпуск полицейских машин из-за расизма

Классические полицейские автомобили Ford могут уйти в историю из-за скандала вокруг расизма в США.

Как выяснил портал Jalopnik, сотрудники американского концерна направили в адрес руководства письмо, в котором попросили прекратить выпуск машин для правоохранительных органов. Дескать, в настоящее время такие авто оказались дискредитированы. Ведь Ford присутствовал и на печально знаменитых кадрах с полицейским, убившим при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, и в жестоких разгонах протестующих по всем США. Кроме того, как утверждают авторы послания, на машинах этой марки стали размещать запрещенное Женевской конвенцией химическое оружие.

"На протяжении всей нашей истории автомобили, которые производят сотрудники Ford, использовались в качестве инструментов для жестокости и притеснения со стороны полиции", - говорится в письме.

Авторы добавили, что расизм со стороны полицейских стал системной практикой в США, и Ford оказался тесно связан с ней уже более 70 лет. То есть, с 1950 года, когда компания представила свой первый автомобиль для правоохранительных органов

"Будучи частью этой истории и системы, мы уже давно должны думать и действовать иначе в отношении нашей роли в расизме", - отметили подписанты. Кстати, среди них были представители разных раз, указывает источник.

Генеральный директор Ford Джим Хакетт выступил в поддержку инициативы Black Lives Matter, однако на данный момент не собирается прекращать выпуск спецавтомобилей. По его мнению, именно благодаря Ford полицейские могут предоставить гражданам более качественную защиту.

Известно, что работа на правоохранительные органы играет для концерна большую роль. В год компания производит и продает примерно 30 тысяч автомобилей для полиции. Речь идет сразу о нескольких моделях - внедорожнике Police Interceptor Utility, пикапах F-150 Police Responder и F-150 SSV и фургоне Transit Prisoner. Что говорить, если две трети машин в автопарке американской полиции - именно Ford.

Кстати, аналогичное давление в последнее время испытали и другие компании, которые сотрудничают с правоохранителями в США. Так, критике подверглись компания Trek, выпускающая полицейские велосипеды, а также Amazon, разработавшая систему распознавания лиц.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что протестующие после убийства афроамериканца граждане проводят "беспощадную кампанию" по уничтожению американской истории. Частью которой, нет сомнений, за 70 лет стало и производство полицейских автомобилей Ford.