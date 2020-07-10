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10 июля 2020 г.

Постановление правительства Калининградской области от 10 года 2020 № 476 "О внесении изменения в постановление Правительства Калининградской области от 27 июня 2020 года № 433"

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 "О Правительстве Калининградской области" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 27 июня 2020 года № 433 "Об отмене некоторых ограничительных мер, введенных в целях предотвращения распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменением, внесенным постановлением Правительства Калининградской области от 04 июля 2020 года № 450) следующее изменение:

абзац второй подпункта 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"- проведение занятий в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы, программы профессионального обучения, а также программы спортивной подготовки, в группах не более 12 человек, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер;".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 29 июня 2020 года.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов



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