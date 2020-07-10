Постановление губернатора Костромской области от 10 июля 2020 года № 129 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 43"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 10 июля 2020 года № 38, с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц и транспортных средств в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 62, от 29.04.2020 № 75, от 21.05.2020 № 89, от 29.05.2020 № 92, от 08.06.2020 № 103, от 11.06.2020 № 106, от 19.06.2020 № 112) следующие изменения:

1) пункт 5 признать утратившим силу;

2) подпункты 1 и 2 пункта 5.1 признать утратившими силу;

3) пункт 5.1.1 признать утратившим силу;

4) пункт 6 признать утратившим силу;

5) в пункте 7 слова "сбор информации о прибывших на территорию населенных пунктов лицах из других субъектов Российской Федерации и передавать ее в территориальные органы Министерства внутренних дел на районном уровне, а также" исключить;

6) пункт 8 признать утратившим силу;

7) пункт 9 признать утратившим силу;

8) пункт 11 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







