Постановление губернатора Костромской области от 10 июля 2020 года № 130 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 10 июля 2020 года № 38, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № 113, от 26.06.2020 № 118, от 03.07.2020 № 126) следующие изменения:

1)в пункте 1:

в абзаце первом слова "до 15 июля" заменить словами "до 1 августа";

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, аттракционов и игровых аппаратов (за исключением размещенных на улице), детских игровых комнат и детских развлекательных центров (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования, развития творчества) и иных развлекательных и досуговых заведений на территории Костромской области;";

2) подпункт 3 пункта 1.4 признать утратившим силу;

3) в подпункте 3 пункта 1.9 слова "(расстояние между столами не менее 1,5 метров)" заменить словами "(расстояние между посетителями, находящимися за соседними столами, не менее 1,5 метров)";

4) дополнить пунктами 1.13, 1.14 следующего содержания:

"1.13. Организации и индивидуальные предприниматели при организации работы кинотеатров (кинозалов) обязаны:

1) организовать "входной фильтр" для посетителей с проведением контроля температуры тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными COVID-19 лицами;

2) организовать при входе места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей;

3) обеспечить контроль за соблюдением масочного режима посетителями, работу персонала в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

4) обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении посетителей и сотрудников в кинотеатре (кинозале, зоне кассового обслуживания, фойе, зоне кинобаров);

5) осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров в кинозалах с учетом организации рассадки зрителей не менее одного метра (соблюдение норм социальной дистанции), за исключением кинозрителей, являющихся членами одной семьи;

6) не допускать употребление посетителями пищи на территории кинотеатра (в кинозале, в фойе, в зонах кассового обслуживания и кинобаре);

7) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующей сфере деятельности.

1.14. Организации и индивидуальные предприниматели при организации работы аттракционов и игровых аппаратов, размещенных на улице, обязаны:

1) организовать "входной фильтр" для посетителей с проведением контроля температуры тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными COVID-19 лицами;

2) организовать при входе места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей;

3) обеспечить контроль за соблюдением масочного режима посетителями, работу персонала в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

4) обеспечить соблюдение социального дистанцирования в местах общего пользования не менее 1,5 метра с помощью сигнальной разметки;

5) обеспечить расстановку игровых аппаратов и игрового оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра;

6) не допускать использование посетителями игрового оборудования типов "лабиринт", "сухой бассейн", а также игровых конструкторов;

7) проводить дезинфекцию контактных поверхностей в местах общего пользования, элементов аттракционов, игровых аппаратов и оборудования;

8) организовать оказание услуг с максимальным разобщением по времени, ограничив количество посетителей аттракциона (рассадка не менее одного метра, за исключением членов одной семьи);

9) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующей сфере деятельности.";

5) в абзаце первом пункта 2 слова "до 15 июля" заменить словами "до 1 августа";

6) подпункт 3 пункта 3.1 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 июля 2020 года.

Губернатор области С.Ситников







