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10 июля 2020 г.

Распоряжение губернатора Костромской области от 10 июля 2020 года № 352-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 17.03.2020 № 128-р"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 10 июля 2020 года № 38, с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки:

1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции распоряжений губернатора Костромской области от 23.03.2020 № 140-р, от 25.03.2020 № 147-р, от 27.03.2020 № 149-р, от 28.03.2020 № 157-р, от 29.03.2020 № 158-р, от 31.03.2020 № 162-р, от 04.04.2020 № 173-р, от 17.04.2020 № 201-р, от 29.05.2020 № 258-р, от 08.06.2020 № 288-р, от 11.06.2020 № 299-р, от 19.06.2020 № 314-р, от 30.06.2020 № 327-р) следующие изменения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;

2) пункт 4 признать утратившим силу;

3) в пункте 8:

подпункт 1 признать утратившим силу;

в подпункте 3 слово "одноразовых" исключить;

4) пункт 12.1 изложить в следующей редакции:

"12.1. Установить, что с 15 июля 2020 года возобновляется работа областного государственного казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению" и его обособленных структурных подразделений в обычном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций.";

5) пункт 12.2 признать утратившим силу;

6) пункт 12.5 изложить в следующей редакции:

"12.5. Управлению записи актов гражданского состояния Костромской области с 16 июля 2020 года возобновить проведение церемоний государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке при условии ограничения одновременного присутствия в залах проведения государственной регистрации заключения брака с соблюдением социальной дистанции (за исключением лиц, вступающих в брак) - из расчета 1 человек на 4 кв.м зала, но не более 10 человек, включая ведущего церемонии.

При нахождении в помещении отдела ЗАГС, зале проведения государственной регистрации заключения брака посетители обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, руководителям областных государственных и муниципальных учреждений, в помещениях которых проводится торжественная регистрация заключения брака, обеспечить доступ лиц, вступающих в брак, и приглашенных ими гостей с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников



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