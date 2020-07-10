Lada Niva: ладья на решетке, другая приборка и версия Off-Road

АвтоВАЗ объявил о начале серийного производства внедорожника Niva с фирменной ладьёй на решётке радиатора. Разбираемся во всех изменениях, которые произошли с возвращённой спустя почти 20 лет моделью.

Рестайлинг затронул только решётку радиатора, а точнее - её основную поперечину по центру: шильдик Lada потребовал увеличения элемента в ширину. Изменения в салоне по своему масштабу аналогичны внешней переделке: на рулевом колесе в круге по центру красуется трёхмерная ладья, у приборной панели изменилась лишь графика. В остальном - та же "Шнива".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Интересно, что АвтоВАЗ дифференцировал обычную версию модели и так называемую Off-Road. Niva Off-Road - не новинка, внедорожник уже был доступен со шноркелем, фаркопом и грязевой резиной в стоке в комплектации LE и во времена, когда ещё носил галстук-бабочку Chevrolet.

Список опций, доступных для Niva, остался прежним. В брошюре нового-старого внедорожника Lada делается упор на наличие подогрева передних сидений, обогрева лобового стекла, кондиционера, комплекса "ЭРА-Глонасс", мультимедийной системы с 7-дюймовым экраном и функцией голосового управления и фронтальных подушек безопасности.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Для Lada Niva предусмотрено 10 цветов кузова, в числе которых есть камуфляжная окраска с говорящим названием "Рыбак".

Силовой агрегат остался прежним: 80-сильный 8-клапанный двигатель объёмом 1.7 литра, спаренный с 5-ступенчатой МКП. Внедорожник оснащён системой полного привода с межосевым блокируемым дифференциалом.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В случае с обновлённым Lada 4x4 или Vesta с вариатором официально старт продаж объявлялся спустя месяц после заявлений о начале производства. Возможно, такая же стратегия выбрана АвтоВАЗом и в случае с Niva. Цены на официальном сайте Lada пока не опубликованы. Прайс на сайте Chevrolet Niva - от 695 000 рублей.

Ждать ли ещё одного рестайлинга Lada Niva в ближайшем будущем? Вряд ли, и на это есть ряд причин. Первая: переклейка шильдиков - политический момент, момент имиджа, в конце концов, чтобы Niva в отчётах продаж не шла отдельной строкой, а присовокупила свои результаты к результатам Lada, то есть одна из основных задач решена.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Во-вторых, рестайлинг Lada Niva точно не входит в список приоритетных проектов компании, хотя бы по той причине, что на АвтоВАЗе понимают - новая "обёртка" не станет панацеей от падающего спроса на модель.

В-третьих, гораздо логичнее бросить силы на создание преемника, а не на реанимацию существующего автомобиля. В-четвёртых, производители, пострадавшие от последствий коронавируса, находятся в режиме сохранения средств и пытаются наверстать потерянное в месяцы беспродажья (апрель-май).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.