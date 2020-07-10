Лукашенко потребовал повысить зарплаты работникам в частных компаниях

И не в простых экономических условиях текущего года "Атлант" нашел алгоритм для устойчивого роста своей продукции. Это с удовлетворением отметил Александр Лукашенко, положительно оценив результаты работы коллектива в период пандемии коронавируса, сообщает 10 июля пресс-служба главы государства. В любой кризисной ситуации, по словам президента, "есть и положительные моменты, и ими надо воспользоваться".

Экономические аналитики констатируют, что в структуре выручки ЗАО "Атланта" 70 процентов занимают продажи бытовой техники: холодильники и стиральные машины. Причем, более половины продукции успешно идет на экспорт.

Кроме того, в этом году согласована стратегия развития предприятия и на ближайшие пять лет. Планируется, в частности, что экспорт достигнет $235 млн, а рентабельность продаж - семь процентов. Будет обеспечен и существенный рост заработных плат коллектива за счет увеличения производительности труда. "По итогам 2020 года мы ожидаем, что выйдем на выручку на одного работающего в 100 тысяч белорусских рублей", - прогнозирует директор предприятия Дмитрий Соколовский.

Хотя, как доложили президенту, в 2020 году предприятие оказалось в непростой ситуации, связанной с введением ограничений на внешних рынках. Тем не менее, службы закупки и логистики смогли и в этих непростых условиях обеспечить производство материалами и комплектующими. Кроме того, была сделана ставка на продажи через интернет. А в итоге, по словам директора предприятия, только в марте удалось реализовать "90 тысяч холодильников. За все 60 лет истории "Атланта" столько не продавали", - признался он. "За это - молодцы! Сделали то, что должны были сделать все. И это пример для других ", - поздравил белорусский лидер трудовой коллектив.

Касаясь вопросов оплаты труда, президент отметил, что эта тема постоянно находится в центре внимания руководства страны. Более того, он уже поручил кабинету министров скореллировать зарплаты на частных предприятиях со средней на промышленных флагманах Беларуси. "Надо взять десять ведущих предприятий, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху - самая высокая, десятое - пониже. Взять их среднюю зарплату и довести к исполнению всех частников", - пояснил свое предложение Лукашенко, добавив, что таким образом "мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает "свободным от всего".