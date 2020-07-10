Лукашенко рассказал, на что тратил заработанные деньги в студотрядах

Будни третьего семестра бойцов в спецовках стройотрядов дополнили 10 июля содержание диалога белорусского президента с работниками завода "Атлант" и студентами - участниками проекта "Атлант-2020", передает его пресс-служба.

Ежегодно, пояснили на предприятии, в связи с сезонным увеличением спроса на бытовые изделия возникает потребность и в дополнительных энергичных, сноровистых руках молодых специалистов и рабочего персонала. Поэтому в мае - августе несколько сотен учащихся вузов и колледжей столицы и других регионов Беларуси вливаются в трудовой процесс коллектива.

Вспоминая свои студенческие будни, Александр Лукашенко рассказал, как научился в те годы качественно осуществлять кладку. Но особенно ему запомнилась работа в мелиоративном отряде: до сих пор он помнит всю технологию. И "заработали тогда очень много", - признался белорусский лидер. Сумму по тем временам - солидную, если перевести в валюту, получится около $300.

На эти деньги будущий президент смог себя полностью экипировать к началу учебного года. "Оделся, обулся, книжек еще накупил", - перечислил он свои расходы, пояснив, что больших денег в семье, ведь мать трудилась рядовой дояркой, никогда не было. Потому, работая в студотрядах, Лукашенко старался как можно больше заработать денег, чтобы самостоятельно себя обеспечить.

Кстати, глава государства порекомендовал белорусам при совершении покупок отдавать предпочтение товарам и продукции отечественного производства. Дело в том, что президента спросили, пользуется ли он дома бытовой техникой "Атлант". В ответ он признался, что сам, безусловно, не занимается выбором бытовой техники, но у него есть стиральная машина "Атлант", которая работает исправно и без ремонта. "Я очень преданный своему государству и народу человек, - отметил Лукашенко. - Я за то, чтобы холодильники, стиральные машины были с нашего завода "Атлант", очень горжусь этой продукцией и давно, несколько десятков лет, знаком с ней".

Обратил внимание президент и на такое значимое преимущество отечественной продукции, как гарантийное обслуживание. Это касается как бытовой техники, так и более сложной - сельскохозяйственной, легковых автомобилей. Раньше возникали сложности с их сервисным обслуживанием, но по мере того, как увеличивается локализация производства и запчасти и комплектующие изготавливаются в Беларуси, эти проблемы решаются, резюмировал Лукашенко.