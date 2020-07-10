Марат Хуснуллин: Около 6500 км дорог приведено в порядок с начала года

Новости

В БиГ ветеранам вручены медали по случаю 75-летия Великой Победы 15:43
Российский хоккеист скончался в возрасте 23 лет 15:40
Ответ Toyota FJ Cruiser и Ford Bronco. Китайцы выпустят крутой внедорожник 15:40
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах 15:26
Южная Корея ужесточит правила въезда для иностранцев 15:26
В Калужской области пострадавший в ДТП напал на прибывших медиков 15:23
Вышел трейлер триллера Невского с дочерью Ван Дамма "Темные мечты" 15:22
Власти Кореи обнародовали содержание предсмертной записки мэра Сеула 15:13
У российских BMW нашли серьезные проблемы с рулевым управлением 15:10
Песков призвал Жириновского подкрепить доказательствами слова о Фургале 15:08
Вучич назвал бессмысленной позицию Косово на переговорах под эгидой ЕС 15:08
HBO сделает ремейк "Сцен из супружеской жизни" Ингмара Бергмана 15:08
В Кировской области по факту взрыва газа в многоэтажке возбудили дело 15:04
КС РФ разъяснил порядок охраны жилья осужденных 15:03
В Минске пресечена деятельность сразу восьми наркодилеров 15:02
Волгоградца осудили за убийство соседа 14:53
В Екатеринбурге зафиксировали новый температурный рекорд 14:43
В Крыму откроют молодежный форум "Таврида" 14:35
В Кремле приветствуют участие Telegram в дискуссиях по развитию IT-отрасли 14:31
В Кремле считают гомофобские заявления перегибами 14:26
В Беларуси начали выпускать дизельные моторы для УАЗов и "ГАЗелей" 14:18
Последний танец: вышел клип на прощальную песню группы "Время и Стекло" 14:09
В Краснодаре полиция задержала организаторов притона интим-услуг 14:07
В МИД прокомментировали ход переговоров с Японией о мирном договоре 14:06
В Иране обнаружены многовековые петроглифы 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 15:25
Рубрика: Экономика

Марат Хуснуллин: Около 6500 км дорог приведено в порядок с начала года

Текст: Любовь Проценко
В настоящее время уже восстановлено 6485 км дорог в двухполосном исчислении в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- В этом году мы поставили перед собой задачу ускорить дорожное строительство и ускоренно реализовывать задачи, поставленные в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". С начала года по стране приведены в нормативное состояние 6 485 км дорог, - рассказал он.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Счетная палата рассказала об исполнении расходов на нацпроекты

Вице-премьер также отметил, что темпы дорожных работ в большинстве регионов соответствуют или превосходят показатели прошлого года, планы на 2020 год по протяженности восстановленных дорог планируется перевыполнить.

По его словам, 69 регионов страны выполняют или перевыполняют плановые показатели этого года. Мы ставим задачу выполнить план нацпроекта за 4 года вместо оставшихся пяти, поэтому готовы дополнительно финансировать дорожное строительство в тех регионах, которые возьмут на себя повышенные обязательства.

Напомню, что сегодня в рамках рабочей поездки в Татарстан председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел совещание по строительству магистрали "Европа-Западный Китай", на котором дал поручение реализовать проект строительства магистрали М12 "Москва-Казань" в 2024 году.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Вице-премьеры Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Медведев предложил создать стратегию действий по борьбе с эпидемиями
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Представитель ВОЗ оценила вероятность второй волны COVID-19 в России
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками