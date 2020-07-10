Марат Хуснуллин: Около 6500 км дорог приведено в порядок с начала года

В настоящее время уже восстановлено 6485 км дорог в двухполосном исчислении в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

- В этом году мы поставили перед собой задачу ускорить дорожное строительство и ускоренно реализовывать задачи, поставленные в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". С начала года по стране приведены в нормативное состояние 6 485 км дорог, - рассказал он.

Вице-премьер также отметил, что темпы дорожных работ в большинстве регионов соответствуют или превосходят показатели прошлого года, планы на 2020 год по протяженности восстановленных дорог планируется перевыполнить.

По его словам, 69 регионов страны выполняют или перевыполняют плановые показатели этого года. Мы ставим задачу выполнить план нацпроекта за 4 года вместо оставшихся пяти, поэтому готовы дополнительно финансировать дорожное строительство в тех регионах, которые возьмут на себя повышенные обязательства.

Напомню, что сегодня в рамках рабочей поездки в Татарстан председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел совещание по строительству магистрали "Европа-Западный Китай", на котором дал поручение реализовать проект строительства магистрали М12 "Москва-Казань" в 2024 году.