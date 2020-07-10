Мишустин поставил задачу ввести в строй трассу Москва-Казань в 2024 году

Правительство ставит задачу в 2024 году ввести в эксплуатацию новую автодорогу М-12 между Москвой и Казанью. Из Фонда национального благосостояния на строительство выделят 150 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В пятницу глава правительства провел совещание о строительстве российского участка международного маршрута из Европы до Западного Китая. По территории нашей страны транспортный коридор пройдет от Санкт-Петербурга через Москву, Нижний Новгород, Казань, Оренбург и дальше до границы с Казахстаном. Это будет сеть автодорог общей протяженностью около 2300 километров. Некоторые участки уже действуют - например, трасса М-11 "Нева", соединившая Москву и Петербург. В завершающую стадию вошли работы на Центральной кольцевой автодороге.

Теперь пришла очередь строительства новой трассы М-12 - между Москвой, Нижним Новгородом и Казанью. "На ближайшую перспективу в три-четыре года это самый масштабный дорожный проект России, - заявил глава кабинета министров. - Он имеет особое значение для всего евразийского пространства".

Дорога обеспечит безостановочное скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России: Московской, Самаро-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской. Суммарный прирост внутреннего регионального продукта на этих территориях, подчеркнул Мишустин, составит более 500 миллиардов рублей к 2050 году.

- С учетом особого значения трассы М-12 правительство ставит задачу ввести ее в эксплуатацию уже в 2024 году, - заявил премьер. - Общий объем финансирования составляет более 650 миллиардов рублей. Эти инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали.

Из Казани новую трассу потянут дальше. По итогам совещания глава правительства поручил Министерству транспорта подготовить план ее продления до Екатеринбурга к 2030 году.