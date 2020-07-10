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10.07.2020 13:58
Рубрика: Общество

В Иране обнаружены многовековые петроглифы

Текст: Денис Передельский
Фото: www.mehrnews.com Фото: www.mehrnews.com
Фото: www.mehrnews.com

В Иране в западной провинции Лурестан археологи обнаружили многовековые петроглифы, а также многочисленные остатки архитектурных сооружений периода правления династии Сефевидов (1501-1736 гг.).

Как сообщает Tehran Times, находки были сделаны в ходе археологических исследований в городе Алигударз. Ученые раскопали там остатки четырех мостов, вымощенной дороги, мельницы и крепости.

Однако самой важной и любопытной находкой оказались петроглифы. Исследователи обнаружили их на склоне горы, которая примыкает к современной асфальтированной дороге. Петроглифы представляют собой надписи, сделанные на персидском языке.

Фото: Усманова Э.Р./Предоставлено отделом внешних коммуникаций Управления медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ
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Ученые уже частично их расшифровали. Они считают, что надпись датирована 1680 годом. В ней рассказывается о строительстве дороги - о самом проекте и причинах, побудивших ее проложить. Петроглифы, как и найденные архитектурные элементы, относятся к эпохе Сефевидов.

Это была шахская династия, которая с начала XIV века правила районом Ардебиль на севере Ирана, а с 1501 по 1736 годы - всей территорией Ирана. Первым правителем из этой династии был Исмаил I (1501-1524 гг.). Петроглифы, вероятно, были выгравированы во времена правления шаха Сефи II.

Династия Сефевидов была одной из самых значительных правящих династий в стране. Считается, что она положила начало современной иранской истории. Сам же Лурестан на протяжении тысячелетий был домом для многих народов. Например, около 1000 года до нашей эры здесь обосновались мидяне. Киммерийцы и скифы периодически правили этим регионом примерно с 700 по 625 годы до нашей эры.

Около 540 года до нашей эры Лурестан вошел в состав набиравшей силу империи Ахеменидов, а затем последовательно был частью владений династий Селевкидов, Парфян и Сасанидов. Этот регион в древности славился искусством своих мастеров, которые изготавливали великолепные изделия из бронзы.

Как уже рассказывала "РГ", ранее иранские археологи обнаружили более 200 древних реликвий и руин зданий при проведении раскопок в юго-восточной провинции Керман. Это свидетельствует о том, что данный регион был не только центром производства купороса. В этом месте пролегал основной коридор для людей, направлявшихся в восточные регионы Азии.

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