Постановление правительства Мурманской области от 10 июля 2020 года № 500-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

Новости

Для детей появится специальная вакцина от коронавируса 00:42
В США суд отменил первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме 00:36
На египетском "пляже смерти" одновременно утонули 11 человек 00:12
В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом 10.07.2020
Во Флориде оказался положительным каждый третий тест на COVID-19 10.07.2020
Рябков назвал невозможным возврат к ДРСМД после выхода США 10.07.2020
Премьер-министра Канады Джастина Трюдо обвинили в конфликте интересов 10.07.2020
Захарова напомнила Трампу о фиаско с его "умными ракетами" 10.07.2020
Nissan Ariya: опубликован новый тизер электрокроссовера 10.07.2020
Эрдоган дал две недели для переоборудования Святой Софии в мечеть 10.07.2020
За неделю пожарными ликвидировано 574 возгорания в лесах РФ 10.07.2020
Бывшую сотрудницу банка осудили за обман 457 вкладчиков 10.07.2020
Путин: Противостояние на международной экономической арене продолжится 10.07.2020
РФ и КНР заблокировали в СБ ООН западный проект резолюции о помощи Сирии 10.07.2020
Захарова: Доклад ОЗХО по химатакам в Сирии политически ангажирован 10.07.2020
Минфин подготовил законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли 10.07.2020
Трамп: США не планируют вторую фазу торговой сделки с Китаем 10.07.2020
В России в нормативное состояние приведено 6,5 тысячи км автотрасс 10.07.2020
Голикова: Россиянам нужно активнее прививаться от гриппа 10.07.2020
Минюст отверг обвинения в причастности РФ к крушению Boeing на Украине 10.07.2020
Росавиация озвучила условия для открытия зарубежного авиасообщения 10.07.2020
В Заполярье падение оптовых цен на рыбу не сказалось на рознице 10.07.2020
Голикова: Создание вакцины против COVID-19 идет по графику 10.07.2020
Олег Тиньков рассказал об успешной пересадке костного мозга 10.07.2020
Тарифы связи выросли в России за год на 4% 10.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 июля 2020 г.

Постановление правительства Мурманской области от 10 июля 2020 года № 500-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

На основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 07.07.2020 № 70 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 03.07.2020 № 477-ПП) следующие изменения: .

1. Подпункт 8.14 пункта 8 изложить в редакции:

"8.14. Организовать обеспечение граждан с установленным диагнозом ОРВИ, в том числе с подтвержденным случаем заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при лечении в амбулаторных условиях (на дому) противовирусными препаратами (умифеновир, интерферон альфа 2b) за счет средств областного бюджета.".

2. Пункт 15 дополнить новым подпунктом 15.3 следующего содержания:

"15.3. Обеспечить контроль за наличием в розничных сетевых аптечных организациях неснижаемого недельного запаса средств индивидуальной защиты для целей реализации населению.".

3. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных вышеназванным постановлением:

3.1. В пункте 3.2:

3.1.1. Абзац четырнадцатый подпункта 22 пункта 3.2 изложить в редакции:

"Требования настоящего подпункта в части обеспечения самоизоляции и проведения лабораторного исследования на COVID-19 на 10-й день пребывания не распространяются:";

3.1.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"- на лиц, ранее перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией и имеющих соответствующий иммунный статус, при наличии подтверждающего документа, выданного медицинской организацией (выписка из медицинской карты стационарного больного, справка медицинской организации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, или выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях);

- на членов сменных экипажей морских судов, прибывающих на территорию Мурманской области с территорий других субъектов Российской Федерации;

- на лиц, прибывающих на территорию Мурманской области на срок не более 72 часов, при наличии документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за 3 дня до прибытия.

Смена экипажа морского судна осуществляется при условии сдачи вновь прибывшим членом экипажа морского судна до входа на судно биологического материала для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и получении отрицательного результата либо сдачи биологического материала для лабораторного исследования на выявление наличия антител (IgG) на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и получении положительного результата. Результаты лабораторных исследований должны быть получены членом экипажа не ранее чем за три дня до прибытия на судно.".

3.1.3. Дополнить подпунктом 35 следующего содержания:

"35) розничным сетевым аптечным организациям обеспечить неснижаемый недельный запас средств индивидуальной защиты для целей реализации населению.".

Губернатор Мурманской области А.Чибис



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией