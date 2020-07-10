Постановление правительства Мурманской области от 10 июля 2020 года № 500-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

На основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 07.07.2020 № 70 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 03.07.2020 № 477-ПП) следующие изменения: .

1. Подпункт 8.14 пункта 8 изложить в редакции:

"8.14. Организовать обеспечение граждан с установленным диагнозом ОРВИ, в том числе с подтвержденным случаем заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при лечении в амбулаторных условиях (на дому) противовирусными препаратами (умифеновир, интерферон альфа 2b) за счет средств областного бюджета.".

2. Пункт 15 дополнить новым подпунктом 15.3 следующего содержания:

"15.3. Обеспечить контроль за наличием в розничных сетевых аптечных организациях неснижаемого недельного запаса средств индивидуальной защиты для целей реализации населению.".

3. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных вышеназванным постановлением:

3.1. В пункте 3.2:

3.1.1. Абзац четырнадцатый подпункта 22 пункта 3.2 изложить в редакции:

"Требования настоящего подпункта в части обеспечения самоизоляции и проведения лабораторного исследования на COVID-19 на 10-й день пребывания не распространяются:";

3.1.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"- на лиц, ранее перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией и имеющих соответствующий иммунный статус, при наличии подтверждающего документа, выданного медицинской организацией (выписка из медицинской карты стационарного больного, справка медицинской организации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, или выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях);

- на членов сменных экипажей морских судов, прибывающих на территорию Мурманской области с территорий других субъектов Российской Федерации;

- на лиц, прибывающих на территорию Мурманской области на срок не более 72 часов, при наличии документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за 3 дня до прибытия.

Смена экипажа морского судна осуществляется при условии сдачи вновь прибывшим членом экипажа морского судна до входа на судно биологического материала для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и получении отрицательного результата либо сдачи биологического материала для лабораторного исследования на выявление наличия антител (IgG) на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и получении положительного результата. Результаты лабораторных исследований должны быть получены членом экипажа не ранее чем за три дня до прибытия на судно.".

3.1.3. Дополнить подпунктом 35 следующего содержания:

"35) розничным сетевым аптечным организациям обеспечить неснижаемый недельный запас средств индивидуальной защиты для целей реализации населению.".

Губернатор Мурманской области А.Чибис







