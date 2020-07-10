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10.07.2020 22:40
Рубрика: Легковые авто

Nissan Ariya: опубликован новый тизер электрокроссовера

Текст: Юрий Зубко

Компания Nissan подогревает интерес к электрическому кроссоверу Ariya, дебют которого должен состояться 15 июля. В новом ролике показаны два Nissan Ariya - автомобили ездят по снегу и асфальту.

Тизер подтверждает информацию о том, что серийный кроссовер будет не сильно отличаться от концепта, который показали на автосалоне в Токио в прошлом году. Электрокар получил такую же тонкую переднюю оптику и светодиодную "ленту", которая проходит по всей ширине задней части кузова и соединяет LED-фонари.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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В основе Nissan Ariya лежит новая платформа CMF-EV, которая была разработана для "зеленых" автомобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Технических характеристик серийного электромобиля производитель пока не раскрыл, но известно, что машина будет иметь вариант с двумя электромоторами и адаптивную систему полного привода.

Также на серийной Ariya дебютирует продвинутая система ассистирования водителю ProPILOT 2.0, способная по команде самостоятельно выполнять обгоны и маневрирование.

Электрокроссовер должен появиться и в России. Правда, произойдет это не ранее 2021 года.

#Nissan