Ответ Toyota FJ Cruiser и Ford Bronco. Китайцы выпустят крутой внедорожник

Китайский производитель премиум-внедорожников Wey, входящий наряду с Haval в группу Great Wall Motors, готовит новый автомобиль разительно отличающийся от его нынешнего модельного ряда кроссоверов.

На предварительных изображениях грядущей новинки, распространенных производителем, автомобиль имеет все признаки классического внедорожника на рамном шасси: высокую посадку с поднятыми бамперами, стационарные буксировочные петли на самом видном месте, примерно там, где передний край лонжеронов.

Кромо того, его образ - классического внедорожника с армейским бэкграундом: выпирающие колесные арки, бампер из некрашеного пластика, крупные вертикально ориентированные боковые зеркала, запаска подвешенная за задней дверью, круглые фары армейского стандарта на 7 дюймов.

Однако новый внедорожник Wey продукт своего времени, и элементы классического внедорожника в равной степени с функциональностью несут стилистический смысл и сочетаются с опознавательной световой маркировкой спереди, современная тенденция.

Кроме того, как и другие современные автомобили "неоретро" - Ford Bronco, Jeep Wrangler и Toyota FJ Cruiser - внедорожник Wey образом напрямую отсылает с классическому Beijing BJ 212, командирскому джипу китайской армии с 1964 до 2005 годов. Конструкция которого, к слову, во много скопирована с советского УАЗ-469.

Какую механическую начинку получит "китайский Bronco" и насколько он будет доступнее американского аналога, станет известно позднее.