Песков призвал Жириновского подкрепить доказательствами слова о Фургале

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский должен подкрепить доказательствами свои слова о том, что от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требовали возить в Москву коробки с деньгами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это очень серьезные обвинения, которые должны быть каким-то образом подкреплены", - сказал он журналистам, добавив, что иначе те, кого упоминал лидер ЛДПР "могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона".

Басманный районный суд Москвы в пятницу отправил Фургала под арест на два месяца до 9 сентября. Его обвиняют в организации покушения на убийство и убийстве двух предпринимателей. Обвиняемый вину в зале суда не признал.