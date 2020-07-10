Губернатор был задержан накануне в Хабаровске сотрудниками спецподразделения ЦСН ФСБ России, после чего его сразу отправили самолетом в Москву и доставили на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Басманного суда, следствие обвиняет чиновника в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств)

По данным СК РФ, речь идет об убийстве в 2004 году предпринимателя Евгения Зори и в 2005 году Олега Булатова, а также о покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского. По неофициальным сведениям, показания на Фургала дал его бывший деловой партнер и депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков. В ноябре прошлого года Мистрюков и еще трое фигурантов были арестованы Басманным судом по делу об убийстве амурских бизнесменов в 2004-2005 годах.