Следствие просит арестовать Фургала до 9 сентября

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Фургала до 9 сентября 2020 года. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, куда поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края.

Как уточнили в суде его обвиняют, в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.3 ст.33, п.п. "б,ж,з" ч.2 ст.105 УК РФ ("Убийство").

Ожидается, что рассмотрение ходатайства пройдет в эту пятницу.