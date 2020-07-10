Почему российские дилеры столкнулись с дефицитом машин

С открытием автосалонов после карантина россияне изрядно подчистили дилерские склады, ведь за время простоя они практически не пополнялись. В результате на рынке возник дефицит наиболее ходовых моделей и комплектаций, и ликвидировать его удастся не раньше осени.

Столичные надбавки

Российский автомобильный рынок, в апреле-мае столкнувшийся с обвалом спроса и закрытием дилерских центров в большинстве регионов из-за пандемии коронавируса, в первом летнем месяце подал признаки восстановления. Во многом этому способствовало открытие автосалонов в Москве и Петербурге после двухмесячного карантина, а ведь две столицы являются крупнейшими региональными авторынками в нашей стране.

Так, продажи новых автомобилей в июне составили 122,6 тыс. единиц, что превосходит результаты апреля и мая вместе взятых, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Тем не менее, по сравнению с июнем 2019-го рыночная динамика оказалась хуже прошлогодней на 15%. А итоги первого полугодия и вовсе стали худшими в современной истории российского авторынка - 636 тыс. новых машин (-23%). Предыдущий "антирекорд" был установлен в провальном 2016-м, когда продажи новых машин достигли "дна" после четырех лет кризиса.

"Причина сравнительно высоких результатов продаж в июне - отложенный спрос, который накопился за время карантина: некоторые клиенты откладывали покупку и ждали, когда откроются шоу-румы. Для части аудитории покупка автомобиля сейчас - это прагматичное решение, поскольку в кризис автомобиль всегда можно приобрести на более привлекательных условиях. Тем не менее, даже с учетом отложенного спроса авторынок демонстрирует существенное снижение по сравнению с прошлым годом. Здесь сказывается, прежде всего, уменьшение реальных доходов населения", - комментирует директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников.

Скорая помощь для авторынка

Фото: Денис Абрамов/ТАСС

Показательно, что обеспечить рост авторынку не помогла и расширенная госпрограмма льготного автокредитования, которая была запущена с 1 июня. Теперь она стала доступна семьям с одним ребенком и работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения. Кроме того, 10-процентную скидку от государства на приобретение нового автомобиля в кредит могут получить покупатели, которые сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года.

А вот увеличение максимальной суммы до 1,5 млн рублей для автомобилей, участвующих в госпрограммах, практически ничего не изменило: расширился лишь выбор доступных комплектаций, но не самих моделей. Тем не менее, обновленная госпрограмма обеспечивает значительный объем продаж в массовом сегменте, и, по прогнозам участников рынка, выделенные на нее средства могут быть израсходованы уже в течение третьего квартала.

"На мой взгляд, сейчас госпрограммы отрабатывают неплохо. Мы, конечно, видим рост в кредитовании относительно прошлых периодов. Но если оценивать ситуацию глобально, то количество желающих сегодня снизилось. Много семей после пандемии остались без работы или с ухудшением доходов. Поэтому кредиты по программам "Первый/Семейный автомобиль" нужны и востребованы, но меньшим количеством людей в общей массе. А вот добавление в госпрограмму врачей повысило ее ликвидность, так как расширило список возможных потребителей", - констатирует операционный директор АГ "Авилон" Алексей Гуляев.

Просили не занимать

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Между тем, в связи с недавними простоями на российских автозаводах и приостановкой поставок импортных иномарок в условиях пандемии коронавируса, дилеры столкнулись с некоторой нехваткой машин в наличии. Причем дефицит возник по ряду моделей и комплектаций как в массовом, так и в премиальном сегменте.

По данным компании "Рольф", срок поставки автомобиля, заказанного в производство, зависит прежде всего от страны его изготовления. Из-за рубежа срок поставки - от трех месяцев, а возможно и более, поскольку карантинные ограничения в мире нарушили цепочки поставок автокомпонентов. В связи с этим дефицит на некоторые модели будет сохраняться и в третьем квартале.

По словам генерального директора ГК "АвтоСпецЦентр" Дениса Петрунина, простой автозаводов на протяжении двух месяцев негативно отразился на доступности автомобилей, и на рынке не будет нужного количества машин. Сейчас распродаются товарные запасы, выкупленные дилерами до введения режима самоизоляции. Онлайн-продажи в период ограничений приходились в большей мере на премиальные бренды, поскольку клиенты премиума менее чувствительны к кризисам, чем клиенты массового сегмента, и инвестировали деньги в автомобили. Поэтому в премиальных брендах отсутствие стоков сейчас ощущается сильнее, чем в массовом сегменте.

В свою очередь, генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий отмечает, что дефицит особенно ощущается по тем автомобилям, которые находятся в шорт-листе по программе льготного автокредитования. По его мнению, возникший дефицит стал одним из факторов, который не позволил авторынку в июне превзойти результат годичной давности.

Отпуск - это святое

Фото: Сергей Михеев/РГ

В связи с оживлением спроса на авторынке АвтоВАЗ уже отложил переход на четырехдневную рабочую неделю, которую планировалось ввести с конца июня. Однако сокращенный режим работы все еще остается на повестке дня - к этому вопросу на предприятии намерены вернуться в конце августа. Петербургский завод Hyundai, являющийся крупнейшим производителем иномарок в нашей стране, пока отказался от работы в третью смену, при этом в июне и июле "сверхурочно" работает в выходные дни. Дополнительные смены вводит и петербургский завод Toyota, чему способствует повышенный спрос на новый RAV4.

Впрочем, растущими продажами могут похвастаться далеко не все, поэтому ряд автозаводов, напротив, с июля перешли на сокращенный режим работы. В числе них, к примеру, - Ульяновский автозавод и "Мазда Соллерс". Вместе с тем предприятия автопрома скоро начнут останавливать конвейеры на период корпоративных летних отпусков, что, в свою очередь, может усугубить ситуацию с наличием машин у дилеров.

"Говоря о прогнозе по дальнейшей динамике авторынка, стоит учитывать, что июньский спрос - это временный спрос после карантина, который в дальнейшем спадет и не приведет к быстрому восстановлению рынка. В июне ни о каком восстановлении автоотрасли говорить не приходится. Очень многое потеряно, и рынку нужно время. Можно ожидать, что отложенный спрос еще сохранит свое влияние в июле-августе, но динамика продаж продолжит сохранять отрицательные значения. 2020 год будет крайне тяжелым для рынка", - резюмирует Алексей Гуляев.