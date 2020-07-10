Собянин: Второй волны COVID-19 в ближайшее время не ожидается

- Прогнозы - вещь неблагодарная, очень много разных прогнозов, такое ощущение, что вирусологи соревнуются в этих прогнозах. Они говорят, что завтра будет какой-то ужас, вторая волна, другие говорят, что ничего не будет, - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Мэр подчеркнул, что к подобным прогнозам относится спокойно, поскольку полагается на мнение компетентных врачей и специалистов Роспотребнадзора. Пик пандемии пройден, поэтому, уверен Собянин, второй волны в скором времени ждать не стоит.

По словам главы города, у многих выработался коллективный иммунитет, позволяющий постепенно выходить из ограничений: "Все-таки в Москве, считаю, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью выходить из ограничений".

Заммэра Анастасия Ракова подтвердила: по итогам четвертого этапа ифа-исследования антитела к коронавирусу обнаружены уже у 21,6 процента москвичей, в то время как в начале исследования их имели лишь 12 процентов жителей столицы. Но в связи со снижением заболеваемости в городе, отмечает заммэра, снижаются и темпы роста популяционного иммунитета у жителей столицы. Эксперты считают, что город можно считать защищенным от вируса когда антитела будут у 60 процентов его жителей.

Накануне Сергей Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве.