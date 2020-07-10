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10.07.2020 17:33
Рубрика: Власть

В Ярославской области открываются рестораны

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области с 11 июля в полном объеме заработают рестораны и кафе.

- Несколько сомневались в этом решении, потому что после открытия летних веранд некоторые позволили себе обслуживать посетителей и во внутренних помещениях, - признался на своей странице в соцсети губернатор региона Дмитрий Миронов. - Однако из-за недобросовестности одних не должны страдать другие. Большая часть владельцев кафе, в которых не было уличных площадок, соблюдали ограничительные меры.

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Глава области подчеркнул, что при работе заведений должны соблюдаться все требования Роспотребнадзора - за этим специалисты будут следить. Кроме того, ужесточится контроль за соблюдением масочного режима, который продлевается в регионе до 1 августа.

- Маска - барьер на пути распространения вируса, и, если хотим победить его, давайте еще потерпим эти неудобства. Так мы можем приблизить третий этап снятия ограничений, когда откроются кинотеатры и развлекательные заведения, можно будет проводить массовые мероприятия и посещать стадионы, - уверен губернатор.

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