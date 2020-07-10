В Кировской области по факту взрыва газа в многоэтажке возбудили дело

По факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме поселка Кикнур, в результате которого погиб человек, завели уголовное дело, сообщило в пятницу СУ СК по Кировской области.

Дело возбуждено по части 2 ст. 238 УК РФ ( "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее смерть"), уточнили в ведомстве.

Напомним, около 6 часов утра в поселке Кикнур в доме 1а по улице Шарыгина, произошел хлопок бытового газа на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома. В результате происшествия погиб 60-летний мужчина, еще трое пострадали: из них 50-летняя женщина была госпитализирована, остальным была оказана амбулаторная помощь.

Жители дома были эвакуированы в пункт временного размещения в местном доме культуры.

По данным предварительной проверки установлено, что накануне в квартире, где произошел взрыв, производилась плановая замена приборов учета газа. В офисе организации, проводившей работы, следователи провели обыск, изъяли документы, связанные с установкой и заменой оборудования.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают жильцов дома. После разбора завалов будет изъято установленное газовое оборудование и приборы учета.