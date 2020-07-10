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10.07.2020 10:01
Рубрика: Происшествия

На Алтае умер студент, работавший в стройотряде

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Алтайском крае региональное следственное управление СК РФ инициировало проверку гибели 18-летнего студента, который работал в стройотряде в городе Змеиногорске. Одной из причин ЧП могла стать вспышка коронавирусной инфекции среди бойцов студенческого отряда.

- Молодой человек умер в городской больнице Барнаула 8 июля, - пояснила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Предварительно было установлено, что он работал в студенческом стройотряде "Магистраль" в Змеиногорске с 25 июня. Сейчас следователи изучают, как была организована трудовая деятельность студентов. Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская. По их результатам будет установлена причина смерти юноши, а также его возможное заражение коронавирусной инфекцией.

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Место работы и проживания стройотрядовцев проверяют также специалисты Роспотребнадзора региона, ведь кроме погибшего студента есть еще несколько заболевших ОРВИ, которых сейчас также тестируют на COVID-19. Если диагноз подтвердится, то это будет уже вторая крупная вспышка коронавируса в Змеиногорском районе, где в середине апреля в общежитии Корбалихинского рудника коронавирусной инфекцией заразились более 200 работников предприятия.

В правительстве региона отметили, что соблюдение всех санэпиднорм по профилактике коронавирусной инфекции должен был контролировать работодатель, который принимал студентов на работу. По словам руководителя регионального штаба Российских студенческих отрядов Маргариты Котовщиковой, накануне сезона 2020 года со всеми бойцами провели инструктаж по профилактике распространения COVID-19.

- В Змеиногорск 9 июня приехали 137 студентов алтайских вузов, чтобы работать на сборе ягод, к началу июля их осталось меньше, кто-то уехал, - отметила она. - В предыдущие годы стройотрядовцы работали на этом предприятии вполне успешно. Но в этом году, к сожалению, работодатель не выполнил своих обязательств, поэтому студенты стали разъезжаться.

Справка "РГ"

Всего в Алтайском крае COVID-19 инфицирован 5361 человек. В последнюю неделю отмечен существенный рост ежесуточных случаев заражения. Только за минувшие сутки, по данным регионального оперштаба, выявлено 240 новых случаев заболевания. Растет и показатель летальности пациентов с коронавирусом, который за две последние недели вырос с 0,81 до 0,96 процента.

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