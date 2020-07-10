Пропавшего на Урале подростка нашли погибшим

Школьника, который восьмого июля днем ушел с приятелями купаться на реку Уфа и не вернулся, нашли. По информации руководителя Артинского МСО Следственного комитета по Свердловской области Сергея Пустынникова, подросток обнаружен мертвым в водоеме.

Как сообщил ранее глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых, мама мальчика рассказала что сын уехал на велосипеде с одноклассниками на местный водоем в районе деревни Мараканово. Приятелей пропавшего подростка опросили. Также были найдены его велосипед и личные вещи.

Мальчика искали двое суток. Сегодня правоохранительные органы сообщили прекращении поисков.

"Внешних признаков криминальной смерти нет, - уточнил "РГ" пресс-секретарь следственного ведомства Александр Шульга. - Тело направлено на вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти. Проверка продолжается".