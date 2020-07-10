В Екатеринбурге зафиксировали новый температурный рекорд

Сегодня в Екатеринбурге 35,4 градуса тепла. Это максимальная температура, которая была зафиксирована в этот день за все годы наблюдений.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2012 году. Тогда отметка на ртутном столбе достигла 34,8 градусов тепла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Уралгидрометцентр. Синоптики уточнили, что сегодняшний показатель может еще вырасти.

Напомним, в конце недели уральцам пообещали аномально жаркую погоду. Так, температура в Курганской, Свердловской и Челябинской областях ожидается выше нормы на 6-8 градусов. Жарко будет во всем регионе, в выходные возможны грозы и дожди.