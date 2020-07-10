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10.07.2020 12:37
Рубрика: Общество

В ямальской тундре появился первый больной COVID-19

Текст: Анна Шиллер

В ямальской тундре, где еще не было случаев заражения коронавирусом, обнаружили первого заболевшего. Об этом рассказала глава регионального оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

- Один из жителей контактировал с родственником в райцентре, в домашнем очаге у которых был подтвержден коронавирус. Сегодня он находится в обсерваторе Салехарда, его тест эпидемиологам пока кажется сомнительным, - сообщила она.

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Она заверила: известны все, с кем контактировал пациент, у каждого из них врачи взяли тесты на COVID-19. Пока положительный результат в лаборатории подтвердили у одного контактного.

Также в оперштабе добавили, что по требованиям санпин, эвакуация тундровиков в обсерватор Салехарда пройдет силами санавиации при участии проводника, который владеет ненецким языком. Власти Ямальского района, по словам Бучковой, готовы оказать семьям в группе риска посильную помощь.

На Ямале выявили сегодня 208 новых случаев заражения, из них 19 среди вахтовых рабочих из других регионов. Напомним, что режим обязательной самоизоляции правительство автономного округа продлило до 20 июля.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Пандемия коронавируса COVID-19

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