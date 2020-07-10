Рябков назвал невозможным возврат к ДРСМД после выхода США

Односторонний выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стал одной из крупнейших ошибок США, возврат к этому соглашению не представляется возможным. Такое мнение озвучил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он указал, что некоторые ошибочные действия США носят необратимый характер. "Очевидно, что возвращение к этому документу (ДРСМД - прим. "РГ"), который на протяжении десятков лет служил в качестве важной опоры европейской безопасности, быть не может", - цитирует его интервью для телеканала "Дума ТВ" ТАСС.

Рябков также отметил, что из-за действий США может прекратить действие и Договор по открытому небу (ДОН). По его мнению, если за Вашингтоном последуют его союзники, то судьба соглашения будет предрешена.

Президент Дональд Трамп объявил в феврале 2019 года о выходе США из ДРСМД. Об отказе Вашингтона от сотрудничества по ДОН стало известно в марте 2020 года.