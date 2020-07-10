Росавиация озвучила условия для открытия зарубежного авиасообщения

Рейсы в страны с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями будут открыты на первом этапе возобновления полетов, об этом сообщили 10 июля в Росавиации.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на брифинге в пятницу, что с 15 июля начнется постепенное снятие ограничений на международные полеты. Переговоры с властями и авиаперевозчиками других стран поручено проводить Росавиации, и открывать воздушные границы на обоюдной основе по мере достижения договоренности.

"Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. Работа по возобновлению международных авиаперевозок будет строиться на основе взаимности", - говорится в сообщении Росавиации.