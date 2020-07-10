Роспотребнадзор: В России проведено более 22,3 млн тестов на коронавирус

Более 22,3 млн тестов на наличие новой коронавирусной инфекции проведено в России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"По состоянию на 9 июля 2020 года проведено 22 388 195 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении санитарной службы.

Ранее стало известно, что за сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,2% без клинических проявлений.