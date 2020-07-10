Следователь по делу Фургала: Фигурантам дела начали поступать угрозы

Участники процесса по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала получали угрозы. Этим сотрудник Следственного комитета аргументировал закрытие дела для прессы и интересующихся граждан. Следователь объясняет закрытие необходимостью безопасности свидетелей, так как те, кому угрожали, получили от следствия государственную защиту.

Закрытые дела в суде происходят в нескольких случаях. Обязательно закрываются дела, где речь идет о государственной тайне, или дела о насилии над несовершеннолетними. В остальных случаях закрытие процесса может сделать судья по ходатайству сторон. Одним из них и является просьба следствия.

Вину свою Сергей Фургал не признает.