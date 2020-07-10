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10.07.2020 09:16
Рубрика: В мире

Спецпредставитель президента США встретился с главами МИД и МО Японии

Текст: Александр Ленин (Токио)

Заместитель госсекретаря США, спецпредставитель американского президента по КНДР Стивен Биган 10 июля встретился в Токио с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги и министром обороны страны Таро Коно.

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Общение сторон прошло на фоне сложной обстановки с распространением коронавируса в Токио. В японской столице второй день подряд фиксируют рекордный прирост новых случаев заражения: сегодня - 240, днем ранее - 224 заболевших.

Примечательно, что Стивен Биган прибыл на японскую территорию в условиях действующего запрета на въезд в страну пассажиров из 129 зарубежных государств, в том числе из США. Таким образом он стал первым высокопоставленным чиновником, который посетил Страну восходящего солнца после введения местными властями строгих ограничений из-за коронавируса.

С учетом непростой эпидемиологической ситуации в Токио на консультациях были приняты особые меры. Журналистов допускали на мероприятие строго после проверки температуры тела и при наличии гигиенических масок. При этом Стивен Биган и Тосимицу Мотэги воздержались от рукопожатий, а членов делегаций усадили за стол переговоров с соблюдением увеличенной дистанции между людьми.

Как отмечают местные журналисты, в ходе переговоров представители Вашингтона и Токио обменялись мнениями о положении дел в Восточной Азии, развитии ядерной и ракетной программ КНДР, обстановке в Гонконге после принятия Китаем закона о национальной безопасности. По итогам достигнута договоренность укреплять японо-американское сотрудничество в рамках двустороннего военно-политического союза.

Помимо этого, Биган напомнил японским коллегам о предстоящем саммите "семерки", который должен состояться в конце августа в США. По его словам, Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Синдзо Абэ.

Фото: Senate Television via AP
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В разговоре американского замгоссекретаря с руководителем японского оборонного ведомства поднимался вопрос отказа Токио от размещения на японской территории комплексов ПРО наземного базирования Aegis Ashore. Таро Коно еще раз разъяснил своему партнеру позицию Японии по этому вопросу.

Напомним, что Стивен Биган прилетел в Токио из Сеула, где провел ряд консультаций с южнокорейскими коллегами по ситуации на Корейском полуострове. По его словам, Вашингтон открыт к диалогу с КНДР, приветствует кооперацию Сеула и Пхеньяна.

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