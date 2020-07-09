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09.07.2020 15:54
Рубрика: В мире

Спецпредставитель президента США по КНДР прибыл в Японию

Текст: Александр Ленин (Токио)
9 июля в Токио прибыл заместитель госсекретаря США, спецпредставитель американского президента по КНДР Стивен Биган. Вечером в центре японской столицы в доме приемов МИД начались его переговоры с японским заместителем министра иностранных дел Такэо Мори.
Фото: Александр Ленин/РГ Фото: Александр Ленин/РГ
Фото: Александр Ленин/РГ

Ожидается, что стороны подробно обсудят ситуацию в Восточной Азии и обменяются мнениями о выстраивании политики в отношении Пхеньяна. По некоторым данным, в разговоре высокопоставленные дипломаты также затронут обстановку в Гонконге после принятия Китаем закона об обеспечении нацбезопасности.

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Напомним, что на японские острова Стивен Биган прибыл из Сеула, где провел ряд важных встреч с представителями южнокорейского правительства. Там американский представитель дал понять, что Вашингтон открыт для общения с КНДР. По его словам, в Белом доме поддерживают кооперацию Пхеньяна и Сеула, исходят из того, что сотрудничество этих государств будет способствовать стабильности на Корейском полуострове.

Примечательно, что Стивен Биган стал первым из официальных лиц высокого ранга, посетившим Японию после введения в стране ограничений на авиасообщение с рядом зарубежных государств из-за коронавируса. В настоящее время в Японии действует запрет на въезд пассажиров в общей сложности из 129 стран, в том числе из США и России.

Фото: istock
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Кстати, заместитель госсекретаря США после приземления в Токио должен был пройти PCR-тестирование на COVID-19. Стивен Биган приехал на встречу с японским коллегой в гигиенической маске. В таком же облачении у входа американского гостя встречал заместитель главы японского внешнеполитического ведомства Такэо Мори. Впрочем, перед фоторепортерами чиновники все же решили обнажить лица.

Такие меры предосторожности по всей видимости не лишены основания, так как в Токио 9 июля была зафиксирована рекордная вспышка коронавируса. Местные специалисты обнаружили сразу 224 новых случая заражения на территории столицы. Подавляющее большинство инфицированных - это социально активные граждане в возрасте от 20 до 40 лет, которые накануне посещали ночные заведения в развлекательных кварталах города.

В период пикового распространения заболевания в мегаполисе ежедневный прирост новых пациентов с положительными пробами на инфекцию был меньше. Однако местные власти пока не планируют вводить дополнительные ограничения для жителей японской столицы.

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