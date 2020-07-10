Постановление администрации Тамбовской области от 10 июля 2020 года № 553 "О внесении изменений в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 09.07.2020) следующие изменения:

пункты 2,3 признать утратившими силу;

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"на проведение общих собраний собственников многоквартирных домов в очно-заочной форме при условии принятия дополнительных санитарных мер в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 10.07.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет - портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







