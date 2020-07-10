Тедеско дисквалифицирован до конца чемпионата России

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча чемпионата страны за удаление в матче против "Локомотива".

В пятницу прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. В числе прочих на нем решалась судьба удаленного в матче против "Локомотива" главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.

Как стало известно "РГ", по решению КДК РФС наставник красно-белых дисквалифицирован на три матча чемпионата страны, то есть он пропустит все оставшиеся матчи "Спартака" - против "Сочи", "Ахмата" и "Рубина". Также он оштрафован на 500 тысяч рублей.

В то же время дисквалификация не будет распространяться на полуфинальный матч Кубка России против "Зенита", который пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля.

Напомним, что Тедеско был удален после того, как арбитр матча Сергей Лапочкин назначил спорный пенальти в ворота "Спартака", с которого "Локомотив" сравнял счет в матче. По ходу встречи арбитр принял несколько неоднозначных решений не в пользу "Спартака".