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10.07.2020 18:23
Рубрика: Спорт

Тедеско дисквалифицирован до конца чемпионата России

Текст: Максим Домчев
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча чемпионата страны за удаление в матче против "Локомотива".

В пятницу прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. В числе прочих на нем решалась судьба удаленного в матче против "Локомотива" главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Как стало известно "РГ", по решению КДК РФС наставник красно-белых дисквалифицирован на три матча чемпионата страны, то есть он пропустит все оставшиеся матчи "Спартака" - против "Сочи", "Ахмата" и "Рубина". Также он оштрафован на 500 тысяч рублей.

В то же время дисквалификация не будет распространяться на полуфинальный матч Кубка России против "Зенита", который пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля.

Напомним, что Тедеско был удален после того, как арбитр матча Сергей Лапочкин назначил спорный пенальти в ворота "Спартака", с которого "Локомотив" сравнял счет в матче. По ходу встречи арбитр принял несколько неоднозначных решений не в пользу "Спартака".

Владелец "Спартака" заявил, что Тедеско продолжит тренировать команду
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