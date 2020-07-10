Трамп: США не планируют вторую фазу торговой сделки с Китаем

Соединенные Штаты пока не планируют вторую фазу торговой сделки с Китаем, предает Bloomberg со ссылкой на заявление президента Дональда Трампа.

"Я не думаю об этом", - сказал в пятницу глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов. По его словам, отношения с Пекином "серьезно испорчены" из-за пандемии коронавируса.

Напомним, соглашение по первой фазе торговой сделки между двумя странами было подписано в середине января в Вашингтоне. США удалось включить в соглашение выгодные для себя положения о защите патентов и борьбе с контрафактной продукцией.