Новости

Трамп: США не планируют вторую фазу торговой сделки с Китаем 20:13
В России в нормативное состояние приведено 6,5 тысячи км автотрасс 20:12
Голикова: Россиянам нужно активнее прививаться от гриппа 20:01
Минюст отверг обвинения в причастности РФ к крушению Boeing на Украине 19:53
Росавиация озвучила условия для открытия зарубежного авиасообщения 19:43
В Заполярье падение оптовых цен на рыбу не сказалось на рознице 19:42
Голикова: Создание вакцины против COVID-19 идет по графику 19:28
Олег Тиньков рассказал об успешной пересадке костного мозга 19:22
Тарифы связи выросли в России за год на 4% 19:08
Рыбаки-любители Ленобласти предложили изменить правила рыболовства 18:41
В Петербурге станцию метро "Новокрестовская" переименуют в "Зенит" 18:28
Тедеско дисквалифицирован до конца чемпионата России 18:23
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 18:19
Трейлер фильма о Никола Тесле вышел в день его рождения 18:12
Возобновились перевозки в Крым по "единому" билету 18:05
Украинского посла вызвали в МИД Грузии из-за демарша Саакашвили 17:53
В Ярославской области открываются рестораны 17:33
Раскрыт секрет изготовления идеального "александрийского" стекла 17:22
Найдено дерево возрастом 20 миллионов лет 17:20
Козак призвал Киев прояснить позицию по минским договоренностям 17:15
В Петербурге таможенники попались на взятке в 900 тысяч рублей 17:09
АвтоВАЗ запатентовал для Lada новый мультируль 17:03
У фильма "Бэтмен навсегда" есть "более мрачная" версия 17:02
Дацюк продлил контракт с "Автомобилистом" 16:55
В Подмосковье завели уголовное дело на невнимательную няню 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 20:13
Рубрика: В мире

Трамп: США не планируют вторую фазу торговой сделки с Китаем

Текст: Владимир Шилов

Соединенные Штаты пока не планируют вторую фазу торговой сделки с Китаем, предает Bloomberg со ссылкой на заявление президента Дональда Трампа.

Фото: AP Photo / Manuel Balce Ceneta
США введут визовые санкции против китайских чиновников

"Я не думаю об этом", - сказал в пятницу глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов. По его словам, отношения с Пекином "серьезно испорчены" из-за пандемии коронавируса.

Напомним, соглашение по первой фазе торговой сделки между двумя странами было подписано в середине января в Вашингтоне. США удалось включить в соглашение выгодные для себя положения о защите патентов и борьбе с контрафактной продукцией.

В мире США В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах
Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой