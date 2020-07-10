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10.07.2020 15:10
Рубрика: Легковые авто

У российских BMW нашли серьезные проблемы с рулевым управлением

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Росстандарт сообщил о том, что BMW объявляет отзыв 530 автомобилей нескольких моделей, у которых могут возникнуть проблемы с управляемостью.

Фото: www.carscoops.com
На новых BMW приборка и экран мультимедиа будут как у Mercedes

Под сервисную кампанию попадают модели BMW 3 Series, Z4, X3 M и X4 M, которые были реализованы с октября 2018 года по апрель 2019 года. У данных машин могут сломаться поперечные рулевые тяги вследствие повышенной вибрации. Причины вибрации не указываются.

Владельцы автомобилей с VIN-номерами, опубликованными на сайте Росстандарта, должны обратиться в ближайший дилерский центр для проведения мероприятий по ликвидации дефекта путём бесплатной замены обеих рулевых тяг.

#BMW