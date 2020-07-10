У вакцинированных от COVID-19 добровольцев сформировался иммунный ответ

Уже в предстоящую среду, 15 июля, самые первые добровольцы из числа военных, которым была введена экспериментальная вакцина против коронавирусной инфекции, будут отпущены из стационара и вернутся к местам службы. Об этом рассказали в Минобороны России. Таким образом, начнется завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую военные медики проводят совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи.

Отмечается, что 15 июля в соответствии с программой клинических испытаний закончится нахождение в стационаре первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность и переносимость новой вакцины. "В настоящее время состояние здоровья всех добровольцев хорошее - жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не замечено", - заверили в военном ведомстве.

После сдачи контрольных анализов добровольцы первой группы будут выписаны из Главного военного клинического госпиталя имени Н.Бурденко и вернутся в места постоянной дислокации. Правда, на 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь. Как поясняют медики - для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики, а также оформления всех необходимых документов.

Второй же группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, в понедельник, 13 июля, введут компонент №2 препарата от коронавируса. "Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности", - пояснили в Минобороны РФ.

"Полученные специалистами центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи данные свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от COVID-19. У добровольцев регулярно отбираются анализы на гуморальный и клеточный иммунитет", - рассказали военные медики.

Медицинские специалисты госпиталя им. Бурденко продолжают вести непрерывный мониторинг состояния здоровья всех добровольцев. "Проводятся регулярные осмотры, отбор физикальных данных - систолическое и диастолическое артериальное давление, частота пульса, температура тела, состояние слизистых оболочек и кожных покровов. В настоящее время все показатели в норме, общее, психологическое и моральное состояние добровольцев - хорошее", - рассказали в Минобороны России.

Напомним, 26 мая в ходе встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил, что 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ-защиты Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Прежде на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны были проведены доклинические испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Их провели на крупных и мелких животных.

16 июня Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах на базе Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко. По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев был проведен окончательный отбор 1-й группы участников эксперимента в составе 18 человек.18 июня они прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти - второй.

В число участников эксперимента входят как военнослужащие Вооруженных Сил РФ (офицеры, прапорщики, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в войсках РХБ защиты и медицинский учреждениях Минобороны России), так и гражданские добровольцы.

После получения по результатам обследования первой группы добровольцев первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, 23 июня вакцина была введена еще двадцати прошедшим отбор добровольцам.

Добровольцы изолированы в стационаре и находятся под постоянным наблюдением наиболее опытных специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

Клинические исследования вакцины от коронавируса планируется завершить до конца июля текущего года.