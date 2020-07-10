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10.07.2020 14:18
Рубрика: Российский автопром

В Беларуси начали выпускать дизельные моторы для УАЗов и "ГАЗелей"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Виктория Чернышева Фото: Виктория Чернышева
Фото: Виктория Чернышева

Минский моторный завод (ММЗ) начал выпуск новой модели дизельных двигателей - 4DTI. Этот мотор создан для применения на внедорожниках УАЗ и легких коммерческих автомобилях "ГАЗель". Первую партию из 100 таких ДВС купила кубинская компания Transimport - их используют для ремоторизации старых УАЗ-469, эксплуатируемых на Острове свободы еще с советских времен. Об этом в интервью агентству БелТА рассказал директор ММЗ Александр Рогожник.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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MMZ-4DTI - собственная разработка минчан, первые его образцы показали широкой публике еще в 2015-м, затем была повторная демонстрация на выставке "Агросалон-2018" в Москве.

Это 4-цилиндровый рядный двигатель объемом 2,1 л, его мощность варьируется от 74 до 140 л.с., крутящий момент - от 235 до 330 Нм (характеристики зависят от наличия турбонаддува, типа топливной аппаратуры и степени форсировки). Блок цилиндров, распредвал, коленвал, поршни для нового двигателя ММЗ изготавливает самостоятельно, но топливная аппаратура закупается у чешской фирмы Motorpal.

Первое время 4DTI будет предлагаться только на вторичном рынке. Двигатели для первичной комплектации автомобилей в России и ЕАЭС должны отвечать экотребованиям "Евро-5". Столь "чистой" модификации в гамме новинки еще нет (но над ней работают).

Заметим, что в СНГ до сих пор производился только один дизель такого типоразмера - заволжский ЗМЗ-514 (2,2 л, от 98 до 140 л.с. в зависимости от модификации). Он также не отвечает экотребованиям Евро-5, поэтому и его поставляют только на вторичный рынок.

#УАЗ #ГАЗ