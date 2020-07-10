В БиГ ветеранам вручены медали по случаю 75-летия Великой Победы

В пятницу, 10 июля, шесть ветеранов Народно-освободительной войны Югославии были награждены памятными медалями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Торжественная церемония прошла в городе Прнявор (расположен в Республике Сербской Боснии и Герцеговины) и была приурочена ко дню его освобождения от фашистских захватчиков в 1943 году. Награды вручал советник-посланник посольства России в Сараево Алексей Керестеджиянц, возложивший перед этим венок к памятнику народных героев антифашистской борьбы.

Российский дипломат обратил внимание собравшихся на то, что сегодняшний праздник получил особое звучание в свете празднования 75-летия Победы над фашизмом. "Этот год в России провозглашен годом памяти и славы, - напомнил Алексей Керестеджиянц. - Великая Победа остается одним из важнейших событий в мировой истории, духовной ценностью и моральным ориентиром для всех поколений. О чем бы сегодня не судачили разные западные эксперты и ангажированные СМИ, пытающиеся оправдать нацистских преступников и тех, кто помогал им в совершении зверств, уровнять жертв и палачей, оправдать действия стран Запада накануне войны, которые поощряли нацистов, принизить Ваш великий подвиг, для нас Вы всегда будете героями! Мы, в России помним, глубоко чтим и гордимся Вашим вкладом, как и вкладом всех участников народно-освободительной войны 1941-1945 годов в наше общее дело - разгром нацисткой Германии и ее приспешников, освобождение Европы от фашизма. Стойко и храбро народы бывшей Югославии боролись в годы Второй мировой войны против оккупантов, превозмогая огромные жертвы и страдания освободили свою страну, ослабляли и сковывали значительные силы неприятеля и тем самым оказывали неоценимую помощь Советскому Союзу".

Дипломат от всей души пожелал ветеранам крепкого здоровья, чтобы они своим примером продолжали воспитывать молодежь в духе антифашизма и борьбы за правду, при этом он процитировал и слова президента России Владимира Путина о том, что наша общая ответственность перед прошлым и будущем - сделать все, чтобы не допустить повторение страшных трагедий.

Между тем

24 июня сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик и его советник, всемирно известный режиссер Эмир Кустурица приняли участие в церемонии Парада Победы на Красной пощади. "Россия внесла решающий вклад в слом фашизма, - констатировал тогда политик в интервью РТРС. - Действительно, посредством этого Парада дается серьезный отпор ревизионистам".

Следует также отметить, что политические лидеры Республики Сербской (РС) в интервью "Российской газете" открыто выражали свое особое отношение к Великой Победе и подвигу Воина-освободителя.

Так, премьер-министр РС Радован Вишкович подчеркнул, что сербский народ гордится своим вкладом в Великую Победу, которой он добивался бок о бок с бойцами Красной Армии, чьи действия во Второй мировой войне имели решающее значение для краха фашизма и установления мира на земле. "День победы над фашизмом отмечается во всем мире в память о героях, которые ценой своих жизней боролись против ужасного зла, поразившего человечество, чтобы мы все могли жить в свободном и справедливом мире, - считает политик. - Огромные жертвы и борьба за свободу оставили глубокий след в истории нашего народа, заставили нас развивать культуру памяти, напоминая подрастающим поколениям о важности антифашизма и роли сербского народа во Второй мировой войне. Тот вклад в борьбу и те жертвы со стороны сербского народа за лучший, более справедливый и толерантный мир, были чрезвычайно важны для слома фашизма и нацизма".

Глава Народной Скупщины Республики Сербской Неделько Чубрилович сообщил, что в Республике Сербской бесспорен решающий вклад русского народа в победу над нацизмом и фашизмом в Европе, здесь энергично оказывают сопротивление любым попыткам ревизии этого несомненного исторического факта. "Войска советской Красной армии освободили более 10 государств нынешнего Европейского союза, а также другие страны, - напомнил он. - Каждый миролюбивый и доброжелательный человек должен преклоняться перед памятью этих жертв, потому что это самое меньшее, что мы можем для них сделать". По словам политика, "Республика Сербская гордится геройским участием сербского народа в антифашистской борьбе, наша обязанность и наш долг - передать следующим поколениям правду о героических страданиях человечества в борьбе с фашизмом и нацизмом, яростно противостоять всем попыткам пересмотра исторических фактов, которые, к сожалению, присутствуют и в нашем окружении".