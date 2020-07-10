Новости

Козак призвал Киев прояснить позицию по минским договоренностям 17:15
В Петербурге таможенники попались на взятке в 900 тысяч рублей 17:09
АвтоВАЗ запатентовал для Lada новый мультируль 17:03
У фильма "Бэтмен навсегда" есть "более мрачная" версия 17:02
Дацюк продлил контракт с "Автомобилистом" 16:55
В Подмосковье завели уголовное дело на невнимательную няню 16:52
Анастасия Ракова: У 21,7% москвичей формируется иммунитет к COVID-19 16:41
Собор Святая София в Стамбуле стал мечетью 16:33
В Калининграде восстановят старинный немецкий фонтан в зоопарке 16:18
В Челябинской области продлили режим самоизоляции и открыли ТЦ 16:15
Власти Франции расселили стихийный лагерь беженцев в Кале 16:15
В Германии обнаружили египетского шпиона 16:07
Lada Niva: ладья на решетке, другая приборка и версия Off-Road 16:04
В Воронеже создали программу для диагностики вирусной пневмонии 16:02
В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики 15:57
Вышел трейлер комедии про русского деда в Таиланде "Хэппи-энд" 15:57
Мосгорсуд продлил арест основателю ГК "Новый поток" до 13 октября 15:51
В БиГ ветеранам вручены медали по случаю 75-летия Великой Победы 15:43
Российский хоккеист скончался в возрасте 23 лет 15:40
Ответ Toyota FJ Cruiser и Ford Bronco. Китайцы выпустят крутой внедорожник 15:40
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах 15:26
Южная Корея ужесточит правила въезда для иностранцев 15:26
В Калужской области пострадавший в ДТП напал на прибывших медиков 15:23
Вышел трейлер триллера Невского с дочерью Ван Дамма "Темные мечты" 15:22
Власти Кореи обнародовали содержание предсмертной записки мэра Сеула 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 15:43
Рубрика: В мире

В БиГ ветеранам вручены медали по случаю 75-летия Великой Победы

Текст: Александр Борисов (Прнявор, Республика Сербская)
Советник-посланник посольства РФ в БиГ Алексей Керестеджиянц возлагает венки у памятника народным героям антифашистской борьбы в Прняворе. Фото: Александр Борисов Советник-посланник посольства РФ в БиГ Алексей Керестеджиянц возлагает венки у памятника народным героям антифашистской борьбы в Прняворе. Фото: Александр Борисов
Советник-посланник посольства РФ в БиГ Алексей Керестеджиянц возлагает венки у памятника народным героям антифашистской борьбы в Прняворе. Фото: Александр Борисов

В пятницу, 10 июля, шесть ветеранов Народно-освободительной войны Югославии были награждены памятными медалями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Торжественная церемония прошла в городе Прнявор (расположен в Республике Сербской Боснии и Герцеговины) и была приурочена ко дню его освобождения от фашистских захватчиков в 1943 году. Награды вручал советник-посланник посольства России в Сараево Алексей Керестеджиянц, возложивший перед этим венок к памятнику народных героев антифашистской борьбы.

Фото: Александр Борисов
Корреспондент "РГ" увидел, как в Герцеговине берегут русское наследие

Российский дипломат обратил внимание собравшихся на то, что сегодняшний праздник получил особое звучание в свете празднования 75-летия Победы над фашизмом. "Этот год в России провозглашен годом памяти и славы, - напомнил Алексей Керестеджиянц. - Великая Победа остается одним из важнейших событий в мировой истории, духовной ценностью и моральным ориентиром для всех поколений. О чем бы сегодня не судачили разные западные эксперты и ангажированные СМИ, пытающиеся оправдать нацистских преступников и тех, кто помогал им в совершении зверств, уровнять жертв и палачей, оправдать действия стран Запада накануне войны, которые поощряли нацистов, принизить Ваш великий подвиг, для нас Вы всегда будете героями! Мы, в России помним, глубоко чтим и гордимся Вашим вкладом, как и вкладом всех участников народно-освободительной войны 1941-1945 годов в наше общее дело - разгром нацисткой Германии и ее приспешников, освобождение Европы от фашизма. Стойко и храбро народы бывшей Югославии боролись в годы Второй мировой войны против оккупантов, превозмогая огромные жертвы и страдания освободили свою страну, ослабляли и сковывали значительные силы неприятеля и тем самым оказывали неоценимую помощь Советскому Союзу".

Дипломат от всей души пожелал ветеранам крепкого здоровья, чтобы они своим примером продолжали воспитывать молодежь в духе антифашизма и борьбы за правду, при этом он процитировал и слова президента России Владимира Путина о том, что наша общая ответственность перед прошлым и будущем - сделать все, чтобы не допустить повторение страшных трагедий.

Между тем

24 июня сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик и его советник, всемирно известный режиссер Эмир Кустурица приняли участие в церемонии Парада Победы на Красной пощади. "Россия внесла решающий вклад в слом фашизма, - констатировал тогда политик в интервью РТРС. - Действительно, посредством этого Парада дается серьезный отпор ревизионистам".

Фото: Пресс-служба посольства РФ в Тиране
Албанским ветеранам вручены медали по случаю 75-летия Великой Победы

Следует также отметить, что политические лидеры Республики Сербской (РС) в интервью "Российской газете" открыто выражали свое особое отношение к Великой Победе и подвигу Воина-освободителя.

Так, премьер-министр РС Радован Вишкович подчеркнул, что сербский народ гордится своим вкладом в Великую Победу, которой он добивался бок о бок с бойцами Красной Армии, чьи действия во Второй мировой войне имели решающее значение для краха фашизма и установления мира на земле. "День победы над фашизмом отмечается во всем мире в память о героях, которые ценой своих жизней боролись против ужасного зла, поразившего человечество, чтобы мы все могли жить в свободном и справедливом мире, - считает политик. - Огромные жертвы и борьба за свободу оставили глубокий след в истории нашего народа, заставили нас развивать культуру памяти, напоминая подрастающим поколениям о важности антифашизма и роли сербского народа во Второй мировой войне. Тот вклад в борьбу и те жертвы со стороны сербского народа за лучший, более справедливый и толерантный мир, были чрезвычайно важны для слома фашизма и нацизма".

Глава Народной Скупщины Республики Сербской Неделько Чубрилович сообщил, что в Республике Сербской бесспорен решающий вклад русского народа в победу над нацизмом и фашизмом в Европе, здесь энергично оказывают сопротивление любым попыткам ревизии этого несомненного исторического факта. "Войска советской Красной армии освободили более 10 государств нынешнего Европейского союза, а также другие страны, - напомнил он. - Каждый миролюбивый и доброжелательный человек должен преклоняться перед памятью этих жертв, потому что это самое меньшее, что мы можем для них сделать". По словам политика, "Республика Сербская гордится геройским участием сербского народа в антифашистской борьбе, наша обязанность и наш долг - передать следующим поколениям правду о героических страданиях человечества в борьбе с фашизмом и нацизмом, яростно противостоять всем попыткам пересмотра исторических фактов, которые, к сожалению, присутствуют и в нашем окружении".

В мире Европа Босния и Герцеговина 75 лет Великой Победы

Главное сегодня

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Собор Святая София в Стамбуле стал мечетью
За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах
Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой