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10.07.2020 14:31
Рубрика: Власть

В Кремле приветствуют участие Telegram в дискуссиях по развитию IT-отрасли

Текст: Ксения Воронцова

Кремль приветствует участие команды Telegram в дискуссиях по развитию IT-отрасли, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прошедшем накануне мероприятии с представителями индустрии с участием премьер-министра РФ.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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Представитель Кремля напомнил, что сейчас Telegram в рамках действующего законодательства свободно работает на территории страны.

"Мы рады этому. Мы рады также, что представители компании принимают участие в таких дискуссиях и мероприятиях, которое было организовано нашим правительством в Татарстане. Мы считаем, что это очень полезно", - сказал Песков.

Он напомнил, что развитие IT-сферы является одним из приоритетов для главы государства.

"Когда в дискуссиях в этой области принимают участие самые талантливые, самые успешные, это на пользу нам всем", - добавил пресс-секретарь президента.

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