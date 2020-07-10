В Кремле приветствуют участие Telegram в дискуссиях по развитию IT-отрасли

Кремль приветствует участие команды Telegram в дискуссиях по развитию IT-отрасли, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прошедшем накануне мероприятии с представителями индустрии с участием премьер-министра РФ.

Представитель Кремля напомнил, что сейчас Telegram в рамках действующего законодательства свободно работает на территории страны.

"Мы рады этому. Мы рады также, что представители компании принимают участие в таких дискуссиях и мероприятиях, которое было организовано нашим правительством в Татарстане. Мы считаем, что это очень полезно", - сказал Песков.

Он напомнил, что развитие IT-сферы является одним из приоритетов для главы государства.

"Когда в дискуссиях в этой области принимают участие самые талантливые, самые успешные, это на пользу нам всем", - добавил пресс-секретарь президента.