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09.07.2020 20:11
Рубрика: Власть

Цифру поддержат налогом

Михаил Мишустин оценил потенциал России в IT-сфере
Текст: Владимир Кузьмин (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
В цифровом мире Россия не может занимать место в числе ведомых стран, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Поэтому правительство будет реализовывать новую государственную политику для успешного развития цифрового общества.
В Казани Михаил Мишустин осмотрел помещения строящегося корпуса инфекционной больницы. Фото: Александр Корольков/РГ В Казани Михаил Мишустин осмотрел помещения строящегося корпуса инфекционной больницы. Фото: Александр Корольков/РГ
В Казани Михаил Мишустин осмотрел помещения строящегося корпуса инфекционной больницы. Фото: Александр Корольков/РГ

Глава кабмина снял еще одно ограничение, введенное весной из-за распространения новой коронавирусной инфекции. После почти четырехмесячной паузы он возобновил свои рабочие поездки по регионам. Напомним, что весной из-за пандемии COVID-19 кабмин перешел на дистанционные форматы работы - все совещания стали проходить по видеосвязи. Последней региональной поездкой Мишустина до введения широких карантинных ограничений было посещение 13 марта Переславля-Залесского и Костромы.

В Татарстане, в местном наукограде Иннополисе, у главы правительства состоялось обсуждение перспектив развития в России IT-индустрии непосредственно с представителями бизнеса. Перед панельной дискуссией его ознакомили с некоторыми цифровыми наработками Татарстана, которые уже успешно используются для оказания государственных услуг, предоставления субсидий населению, в современной медицине.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Мишустин: Вести IT-бизнес за рубежом должно стать выгоднее из России

Совет по расширению рынка премьер дал проекту по созданию высокоточных карт с использованием технологии облака точек. Разработчики хотят предлагать их муниципалитетам для оценки дорожной ситуации в населенных пунктах и компаниям, работающим с беспилотным транспортом. Михаил Мишустин предложил подумать о более массовом рынке - оценке недвижимости, в том числе в целях налогообложения и кадастрового учета. Технология, пояснил глава правительства, позволяет сравнивать, сколько те или иные объекты недвижимости с одинаковыми категориями земли стоят в разных районах. "А то, что ваша технология позволяет это сделать недорого, это очень интересное предложение. Многие компании сейчас борются за то, чтобы недорогими способами обрабатывать и оцифровывать соответствующие данные", - обратил он внимание предпринимателей.

Цифровая трансформации для Россия - это не просто слова в духе времени. "Это шанс выйти на более высокий уровень развития, обеспечить нашим людям новое качество жизни", - заявил Михаил Мишустин, открывая пленарную дискуссию.

Процесс такой трансформации идет во всем мире, а его лидерами, подчеркнул премьер-министр, станут те страны, где высшая ценность - это знания, где не боятся экспериментировать, где есть возможность свободного обмена открытыми данными. Для стран, которые будут следовать за лидерами цифровизации, существует опасность попасть в цифровую зависимость. "Россия не может позволить себе занять место среди ведомых стран, а значит, у нас нет выбора - мы должны идти вперед и быть в этом смысле лидерами", - указал глава правительства единственно возможный путь.

Цифровая трансформация для России - это шанс выйти на более высокий уровень развития, обеспечить нашим людям новое качество жизни

Лидерство означает в том числе создание таких условий, чтобы именно российская юрисдикция стала самой привлекательной для IT-индустрии. "Цифровое развитие общества требует новой государственной политики, которая будет отвечать современным трендам и которую многие ждут", - сказал Мишустин.

Ранее принимавшиеся меры господдержки помогли российской IT-отрасли выйти на стабильные темпы роста. Ее доля в структуре ВВП за последние шесть лет, напомнил председатель правительства, выросла почти вдвое, в секторе трудятся более 500 тысяч квалифицированных специалистов. Растет спрос на отечественные цифровые решения - внутри страны на 50 процентов, а в мире - на 80 процентов.

Даже непростой период пандемии коронавируса открыли перед IT-компаниями новые возможности и перспективы - многие их продукты стали очень востребованными у населения и бизнеса. "Нет худа без добра", - заметил премьер-министр.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Путин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли

Вместе с тем, признал он, текущие темпы роста не позволяют стране преодолеть исторически сложившееся отставание от стран технологических лидеров и занять место, соответствующее ее возможностям, талантам и целям. Поэтому по поручению президента кабмином разработан целый комплекс мер господдержки, который даст возможность для опережающего развития отрасли. Он состоит из шести основных направлений: нового налогового режима, стимулирования спроса, поддержки внедрения инноваций, помощи стартапам, развития государственно-частного партнерства, расширения кадровой базы.

Налоговый маневр, как известно, состоит из снижения ставки страховых взносов до 7,6 процента и налога на прибыль - с 20 до 3 процентов. "Льготы будут предоставлены компаниям, 90 процентов доходов которых поступают от реализации программного обеспечения и услуг по его разработке и поддержке, а также облачных сервисов", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Компании-лидеры смогут получать гранты на новые разработки в размере до 250 миллионов рублей в год, но не более 50 процентов расходов таких компаний. В этом году они могут покрыть 80 процентов расходов на разработку новых продуктов. Отбор претендентов на такую поддержку начнется в августе, сообщил премьер. До 2024 года на этот механизм поддержки предусмотрено 20 миллиардов рублей.

Многим не нравится действующее сегодня ограничение на закупки иностранного программного обеспечения для государственных нужд, но это условие, заявил глава кабмина, будет распространяться на IT-закупки компаний с государственным участием, а также на их дочерние структуры. Они подготовят программы цифровой трансформации, предусматривающие приоритетное использование отечественных программных решений. Это, рассчитывает премьер-министр, позволит активизировать спрос на российское программное обеспечение.

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