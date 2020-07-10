В России предложили изменить размер штрафов для автомобилистов

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили изменить размеры некоторых штрафов для автомобилистов: увеличить за проезд на красный свет - до 5 тысяч рублей, а за грязные номера в плохую погоду ограничиваться предупреждением. Об этом сообщил руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.

Так, наказание за проезд на красный свет, по мнению авторов инициативы, должно оцениваться в пять тысяч рублей, а не в тысячу, как сейчас. Аналогичную сумму предлагают взимать за установку заведомо подложных номеров (сейчас за такое нарушение штрафуют на две тысячи рублей). "За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", - цитируют Шкуматова РИА Новости.

Также авторы инициативы предлагают дифференцировать некоторые штрафы. В частности, штраф за превышение скорости. Так, если скоростной режим был нарушен в пределах населенного пункта, они предлагают наказание в размере двух с половиной тысяч рублей (сейчас 500), если скорость была превышена на 40-60 километров в час. За повторное нарушение сумма штрафа возрастет до пяти тысяч рублей. А если скорость была превышена на 60 километров в час и более - штрафовать на пять тысяч (сейчас 1,5 тысячи рублей) или лишать водительских прав на срок от четырех до шести месяцев, повторное нарушение обойдется уже в 15 тысяч рублей.

Если подобное нарушение было допущено водителем вне населенного пункта, то за превышение на 40-60 километров в час предлагается штрафовать на две с половиной тысячи рублей, на более, чем 60 километров в час - на пять тысяч.

Также, по словам Петра Шкуматова, рекомендовано наказывать на пять тысяч рублей велосипедистов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Кодекс об административных правонарушениях уже вносились поправки, значительно увеличивающие санкции за нарушение скоростного режима. Они вызвали широкий резонанс и осуждение со стороны автомобилистов. В конце мая в Минюсте заявили, что размер штрафов сохранят на прежнем уровне.