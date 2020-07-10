Валерий Фальков представил дизайн Программы академического лидерства

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков представил в пятницу ректорам и учёным дизайн Программы стратегического академического лидерства. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Напомним, программа - новый проект министерства, направленный на развитие сотрудничества вузов и научных институтов. Впервые министр рассказал о ней в начале июня.

Месяц шло обсуждение с университетским и академическим сообществом. В итоге, благодаря предложениям экспертов, программа была скорректирована и теперь готова к запуску.

Как все будет?

Первоначальный отбор университетов проведет конкурсная комиссия Минобрнауки.

- Всех, кто войдет в Программу стратегического академического лидерства, мы считаем ведущими вузами, - отметил министр. - Внутри Программы будет возможность побороться за два статуса: национального исследовательского университета и национального опорного университета. Для нас эти статусы должны быть равнозначными: разными по сущности, но равными по ценности для общества.

А вот отдельная программа поддержки опорных университетов, которая действовала до сих пор, завершается.

- Программу опорных университетов в 2020 году логично было бы завершить, взяв из нее самое лучшее и ввести новый статус - "Национальный опорный университет", - сказал Валерий Фальков. - Важно, чтобы в новой Программе у этой группы вузов был не региональный, а национальный статус.

Решение о статусах вузов будут принимать специальные советы. В случае с исследовательскими вузами совет поможет вузам встроиться в глобальные исследовательские сети. А совет по опорным университетам сосредоточится на развитии и отраслевых приоритетах.

Главное обязательное условие участия в программе лидерства - формирование университетами консорциумов совместно с научными организациями, компаниями реального сектора экономики и другими вузами.

При этом министр призвал пересмотреть роль рейтингов университетов.

- Я бы предложил на новом этапе развития очень сдержанное, объективное отношение к рейтингам, - подчеркнул он. - В первую очередь следует работать над реальными изменениями в вузах, а за ними последуют и позиции в рейтингах.

Как будут оценивать вузы в программе?

Среди основных критериев: востребованность разработок реальным сектором экономики, участие в трансфере знаний и технологий, подготовка учёных для проведения передовых исследований. А после того, как пройдет "апгрейд" системы мониторинга трудоустройства выпускников, в оценке вузов будут учитывать и уровень зарплаты выпускников, и их карьерные "треки" в сфере исследований и разработок.

Важно: в Программе появится отдельная группа вузов-кандидатов на участие. Это университеты, которые пока не входят в глобальные университетские рейтинги и не отвечают входным критериям, но имеют явный потенциал развития, а также финансовую поддержку от федеральных или региональный властей или государственных компаний. То есть вузы, за которых есть, кому поручиться.

В ближайшее время проект постановления о Программе стратегического академического лидерства будет направлен на рассмотрение в Правительство РФ.