Володин прокомментировал проект об ограничении на изъятие детей из семьи

"Инициативой предлагается внести изменения в целый ряд законов, в том числе, в Семейный и Гражданско-процессуальные кодексы, а также в закон "О полиции". Цель поправок - максимально ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи, защитив интересы и ребенка, и его родителей. Изъять ребенка из семьи без решения суда станет возможно лишь в исключительных случаях, если есть угроза его жизни и здоровью", - пояснил Вячеслав Володин.

"Наша задача - обеспечить благополучие детей и создать условия для их достойного воспитания в семье", - подчеркнул он и на помнил, что согласно новой редакции Конституции РФ, дети являются важнейшим приоритетом государственной политики.

Спикер уже направил законопроект в профильный комитет ГД по государственному строительству и законодательству, сообщает пресс-служба нижней палаты.

В пятницу сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничение на внесудебное изъятие детей. Без санкции суда можно будет забрать ребенка только в том случае, когда налицо риск наступления его смерти в течение нескольких часов.