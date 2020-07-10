Володин прокомментировал проект об ограничении на изъятие детей из семьи

Новости

В БиГ ветеранам вручены медали по случаю 75-летия Великой Победы 15:43
Российский хоккеист скончался в возрасте 23 лет 15:40
Ответ Toyota FJ Cruiser и Ford Bronco. Китайцы выпустят крутой внедорожник 15:40
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах 15:26
Южная Корея ужесточит правила въезда для иностранцев 15:26
В Калужской области пострадавший в ДТП напал на прибывших медиков 15:23
Вышел трейлер триллера Невского с дочерью Ван Дамма "Темные мечты" 15:22
Власти Кореи обнародовали содержание предсмертной записки мэра Сеула 15:13
У российских BMW нашли серьезные проблемы с рулевым управлением 15:10
Песков призвал Жириновского подкрепить доказательствами слова о Фургале 15:08
Вучич назвал бессмысленной позицию Косово на переговорах под эгидой ЕС 15:08
HBO сделает ремейк "Сцен из супружеской жизни" Ингмара Бергмана 15:08
В Кировской области по факту взрыва газа в многоэтажке возбудили дело 15:04
КС РФ разъяснил порядок охраны жилья осужденных 15:03
В Минске пресечена деятельность сразу восьми наркодилеров 15:02
Волгоградца осудили за убийство соседа 14:53
В Екатеринбурге зафиксировали новый температурный рекорд 14:43
В Крыму откроют молодежный форум "Таврида" 14:35
В Кремле приветствуют участие Telegram в дискуссиях по развитию IT-отрасли 14:31
В Кремле считают гомофобские заявления перегибами 14:26
В Беларуси начали выпускать дизельные моторы для УАЗов и "ГАЗелей" 14:18
Последний танец: вышел клип на прощальную песню группы "Время и Стекло" 14:09
В Краснодаре полиция задержала организаторов притона интим-услуг 14:07
В МИД прокомментировали ход переговоров с Японией о мирном договоре 14:06
В Иране обнаружены многовековые петроглифы 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 14:49
Рубрика: Власть

Володин прокомментировал проект об ограничении на изъятие детей из семьи

Текст: Галина Мисливская
Государство должно создавать условия для благополучия детей и их достойного воспитания в семье, уверен председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Так он прокомментировал суть внесенного сегодня в нижнюю палату парламента законопроекта, который ограничивает возможности изъятия детей у родителей или опекунов.

"Инициативой предлагается внести изменения в целый ряд законов, в том числе, в Семейный и Гражданско-процессуальные кодексы, а также в закон "О полиции". Цель поправок - максимально ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи, защитив интересы и ребенка, и его родителей. Изъять ребенка из семьи без решения суда станет возможно лишь в исключительных случаях, если есть угроза его жизни и здоровью", - пояснил Вячеслав Володин.

Фото: Photoxpress.ru
Подготовлен проект, предлагающий создать институт детских адвокатов

"Наша задача - обеспечить благополучие детей и создать условия для их достойного воспитания в семье", - подчеркнул он и на помнил, что согласно новой редакции Конституции РФ, дети являются важнейшим приоритетом государственной политики.

Спикер уже направил законопроект в профильный комитет ГД по государственному строительству и законодательству, сообщает пресс-служба нижней палаты.

В пятницу сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничение на внесудебное изъятие детей. Без санкции суда можно будет забрать ребенка только в том случае, когда налицо риск наступления его смерти в течение нескольких часов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Право Семейное право Власть Право Гражданское право Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Медведев предложил создать стратегию действий по борьбе с эпидемиями
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Представитель ВОЗ оценила вероятность второй волны COVID-19 в России
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации