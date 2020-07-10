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10.07.2020 12:30
Рубрика: Российский автопром

Возвращение в родную гавань: Niva внедрена в модельный ряд Lada

Текст: Валерий Карташов
АвтоВАЗ объявил о том, что модельный ряд Lada пополнился новой моделью - Niva. С июля внедорожник сходит с конвейера "Лада Запад Тольятти" под логотипом Lada.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Lada Niva обрела оригинальную решётку радиатора и рулевое колесо с ладьёй. Автомобиль оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с., пятиступенчатой "механикой", постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
ЗАЗ все-таки будет выпускать автомобили Lada

Напомним, Niva, он же ВАЗ-2123, является разработкой АвтоВАЗа, производство авто начиналось в 2000 году под маркой Lada. В 2002 году модель стала выпускаться под шильдиком Chevrolet на совместном предприятии "GM-AvtoVAZ". В 2009 году автомобиль пережил крупную модернизацию

В декабре 2019 года АвтоВАЗ выкупил долю СП "GM-AvtoVAZ" и вернул бренд Niva. В апреле 2020 года российская компания переименовала предприятие в "Лада Запад Тольятти", а Niva поменяла фамилию на Lada. Всего к настоящему моменту изготовлено более 700 тысяч внедорожников.

Выпуск Lada Niva-2 продлен на три года, в конце 2020 года или в начале 2021 года состоится рестайлинг. Новое поколение модели увидит свет в 1 квартале 2023 года. В том же году будет представлена новая Lada 4x4 на платформе Альянса.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
#Lada