WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов. Такое мнение высказали эксперты, анализирующие ситуацию на рынке углеводородного сырья.

"Давление недофинансирования будет очень серьезным. Некоторым производителям придется уйти с рынка", - заявил Тревор Вудс из хедж-фонда Northern Trace Capital. Его слова приводит газета The Wall Street Journal.

В то же время есть и те, кто считает, что нефть и газ, наоборот, будут дешеветь. Это связано с временным закрытием предприятий и значительным сокращением воздушных перевозок из-за пандемии коронавируса. Добавим, что 9 июля нефть марки WTI подешевела на три процента - до 39,54 доллара за баррель.